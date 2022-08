Tchad : Le Cluster CCCM forme ses partenaires en vue d’une bonne participation des communautés

N’Djamena, 19 août 2022 – Le Cluster CCCM (Camp Coordination, Camp Management) a organisé du 17 au 19 août 2022 à N’Djamena un atelier de formation CCCM en faveur des partenaires impliqués dans l’assistance et la protection des personnes déplacées internes et refugiés vivant dans les sites et villages de la province du Lac et de N’Djamena pour les urgences camerounaises.

Durant trois jours environ 40 participants (qui étaient en présentielle et en ligne) ont abordé plusieurs thématiques en rapport avec les actions du cluster CCCM.

Le Cluster CCCM étant un cluster travaillant de façon transversale et en collaboration avec les autres clusters et particulièrement du fait qu’il prépare les actions des autres clusters pour faire respecter les standards, il est aussi important que les coordinateurs des clusters participent dans une formation CCCM pour acquérir des connaissances sur le rôles de l’agence de coordination, de l’agence de gestion et de l’agence d’administration des camps/sites qui leur permettront de bien harmoniser leurs interventions.

L’atelier de formation CCCM (Camp Coordination, Camp Management) a permis entre autres aux participants de connaître les rôles et responsabilités, les standards minimums de gestion de camps ou sites, de mieux comprendre le cadre de collaboration du CCCM avec les autres secteurs pour s’assurer d’une bonne participation des communautés.

Pour Pierre-Claver Nyandwi, CCCM/Abris/AME Cluster Coordination Officer au bureau de la Représentation du HCR à N’Djamena, « tous les participants ont eu une bonne compréhension du CCCM et son importance et partant soutenir le plaidoyer du secteur dans la recherche des fonds ». Quant à Habre Mahamat, Délégué CNARR (la Commission Nationale d’Accueil de Réinsertion des Réfugiés et des Rapatriés) dans la province du Chari-Baguirmi, « le leadership et la participation communautaire sont des facteurs clés dans l’amélioration des conditions de vie des personnes en déplacement et dans la recherche des solutions durables ».