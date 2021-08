Tchad - Le changement climatique, l’insécurité alimentaire et la migration au Tchad : un lien complexe (2021)

Les migrations à travers le Tchad et le Sahel se sont produites pour diverses raisons depuis de nombreuses générations. La migration est un processus naturel des populations et est souvent motivée par des actions de développement et de transformation sociale. Elle peut également être provoquée dans certaines circonstances par l'insécurité alimentaire, l'instabilité des moyens de subsistance, la violence et le changement climatique. Ce rapport s'appuiera sur les sources existantes et l'analyse des données pour analyser les liens et les corrélations entre deux facteurs récents importants - et perturbateurs - des modèles de migration au Tchad : le changement climatique et l'insécurité alimentaire. Identifier et comprendre les interactions entre la migration, le changement climatique et l'insécurité alimentaire est essentiel pour concevoir des interventions systémiques visant à promouvoir des sociétés et des moyens de subsistance durables.

Travaillant en collaboration avec l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) - Tchad, l'éqipe d'American University a été chargé de la recherche et l'analyse des données pour soutenir les objectifs stratétiques suivants :

Caractériser l'impact du changement climatique sur la migration au Tchad. Améliorer la compréhension des modèles de migration actuels liés à l'insécurité alimentaire au Tchad.

Le rapport identifie des recommandations clés pour atténuer et faciliter la migration adaptative à travers le prisme de la sécurité alimentaire et du changement climatique. Il s'agit notamment d'établir de meilleures politiques d'intégration pour les personnes en déplacement prolongé, pour lesquelles il n'y a peut-être pas de retour possible ; de mettre l'accent sur l'apprentissage des méthodes d'adaptation climatique de bas vers le haut (du niveau communautaire vers le niveau national); de privilégier l'aide qui renforce la résilience et cible les besoins des personnes déplacées plutôt que l’aide à la sécurité ; et d'accroître le rôle des femmes dans le leadership. Le rapport se termine par une courte liste de besoins de recherche supplémentaires. Un recadrage du vocabulaire de la migration et du déplacement au Tchad pourrait être nécessaire, car ce vocabulaire influence la collecte de données et les réponses ultérieures des organisations gouvernementales et non gouvernementales aux populations affectées.