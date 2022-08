Tchad : la nouvelle représentante du HCR présente ses lettres de créance aux autorités tchadiennes

Aristophane Ngargoune , Communications Associate, UNHCR N’Djamena

N’Djamena, 03 août 2022 – La nouvelle Représentante du HCR, l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés, Madame Laura Lo Castro a présenté ses lettres de créance aux autorités tchadiennes le mercredi 03 août 2022, au ministère des Affaires Etrangères à N’Djamena.

La cérémonie symbolique a été suivie par un entretien cordial et constructif entre la Représentante du HCR et la Secrétaire d’Etat aux Affaires Etrangères, à l’intégration Africaine et aux Tchadiens de l’Etranger, Awatif El Tidjani Ahmed Koïboro.

Au cours de cette audience, Madame Laura Lo Castro a salué « les relations privilégiées qui existent entre son Agence et les autorités tchadiennes ». Elle a réitéré « l’engagement du HCR de poursuivre aux côtés du gouvernement tchadien, les efforts pour la protection, l’assistance et la recherche des solutions durables en faveur des réfugiés, des autres populations déplacées et des communautés qui les accueillent ». L’occasion tout indiquée pour la nouvelle Représentante de féliciter le Tchad pour sa politique d’asile.

En réponse, la Secrétaire d’Etat a réitéré la tradition d’hospitalité et de solidarité du gouvernement et du peuple tchadien à l’égard des réfugiés ainsi que des Tchadiens en situation de déplacement forcé.

Au sortir de l’audience, la fonctionnaire onusienne de nationalité italienne, a réitéré, au nom du Haut-Commissaire, à la presse tchadienne, la reconnaissance de son Agence pour les efforts et sacrifices consentis par le Tchad pour l’asile aux milliers de réfugiés vivant sur son territoire depuis plus de deux décennies.

La nouvelle Représentante de l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés était jusqu’à sa nomination Conseillère principale auprès du Service du changement et de la transformation au Siege de l’institution à Genève en Suisse.

Avec plus de 30 ans d'expérience dans le domaine humanitaire, Madame Laura Lo Castro a travaillé dans trois organisations humanitaires : PAM (Programme Alimentaire Mondial), UNRWA (l'Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient) et HCR depuis 1994.

Au Tchad, sur un total de 1 067 668 personnes relevant de la compétence du HCR au 31 juillet 2022, 584 828 sont des réfugiés et demandeurs d’asile. Cet effectif (réfugiés et demandeurs d’asile) qui représente environ 3,21% de sa population nationale, hisse le Tchad au rang des pays qui accueillent le plus grand nombre de réfugiés au monde.