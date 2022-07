Tchad Key Message Update : Les prix au dessus de la moyenne maintiennent les ménages du Sahel en insécurité alimentaire de Crise (Phase 3 de l’IPC), Juillet 2022

Messages clés

Malgré les séquences sèches de début de saison et la mauvaise répartition spatio-temporelle des pluies, une reprise de la pluviométrie est observée en zone soudanienne en début juillet. Dans cette zone, les stades phénologiques des céréales varient entre tallage et croissance. Au Moyen Chari, des semis de rattrapage de sorgho se poursuivent. Au Mandoul, des prémices de maïs hâtif, cultivé autour des cases, sont disponibles. Au Sahel Est (Dar Sila, Ouaddaï, Wadi Fira), ou les pluies sont plus fréquentes, la campagne se déroule normalement et des semis sont en cours.

Malgré l'installation de la saison, une présence atypique des transhumants est constatée au Moyen Chari et au Mandoul à cause de la tendance à la sédentarisation de plus en plus observée ces deux dernières années. Des installations en périphérie des espaces agricoles sont rapportées. Toutefois, quelques campements provisoires de premiers pasteurs, en cours de remontée vers les zones d'attache du Sahel, sont observés autour de N'Djamena et aux frontières entre le Chari Baguirmi et le Mayo Kebbi Est.

Additionnellement à son niveau saisonnier en baisse, l'approvisionnement des marchés céréaliers reste en baisse atypique à cause de la hausse des coûts de transports. Une tendance haussière des prix comparée à la moyenne quinquennale est observée dans la zone sahélienne à cause de la pression sur les marchés céréaliers découlant de baisses de volumes de flux de produits alimentaires manufacturés (pâtes, riz, etc.) et la pression de transhumants. Par exemple, malgré les ventes à prix modérés de céréales, les prix du mil sont en hausse de 45 pour cent à Abéché et 47 pour cent à Biltine à la suite d'une forte demande doublée à l'intensification des flux à destination du Borkou et du Tibesti.