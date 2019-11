Tchad : Key Message Update - La production céréalière au niveau national légèrement supérieure à la moyenne quinquennale, November 2019

La situation alimentaire des ménages de Tibesti se stabilise grâce aux récentes négociations ; la zone est actuellement en Phase Stress (Phase 2 de l’IPC). L’insécurité alimentaire des personnes déplacées du lac Tchad est en stress grâce à l’assistance. Dans ces deux zones, les conflits et les faibles niveaux de disponibilité alimentaire limitent les sources de revenu et de nourriture.

La situation alimentaire s’est améliorée dans l’ensemble du pays grâce aux revenus de la main d’œuvre agricole, aux récoltes en cours, aux légumes sauvages, produits de cueillette et à la disponibilité laitière. La majorité des zones sont en insécurité alimentaire aiguë Minimale (Phase 1 de l’IPC) jusqu’à mai 2020, à l’exception du Lac et du Tibesti affectés par les conflits. Ils seront en Stress (Phase 2 de l’IPC).

La production céréalière provisoire est de 2 762 745 tonnes, soit +7,4 pour cent meilleure que celle de la moyenne quinquennale, et légèrement inférieure à celle de l’année dernière (-1,8 pour cent). Le Kanem, Bahr-el-Gazal, Hadjer-Lamis et Logone Oriental présentent des déficits de 9 pourcent, 10,7 pourcent, 23,4 pourcent, et 2 pourcent respectivement, comparés à la moyenne des cinq dernières années.

Les marchés sont bien approvisionnés en produits agricoles (céréales, tubercules, légumineuses, etc.) grâce aux récoltes des cultures pluviales en cours et aux bons niveaux des stocks résiduels commerçants. En revanche, la perturbation des flux dans les zones de conflits (Lac et Tibesti) persiste. Au Tibesti, les importations (pâtes, farine de blé, riz, huile et sucre) restent en baisse, limitant l’offre sur les marchés.