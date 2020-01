Tchad : Key Message Update - L’insécurité civile continue d’affecter la sécurité alimentaire des ménages du Tibesti et du Lac, January 2020

Les ménages du Tibesti et du Lac couvrent difficilement leurs besoins alimentaires de base à cause de l’insécurité persistante et les restrictions au commerce frontalier. L’accès aux marchés des ménages du Tibesti reste limité par leurs bas niveaux de revenus face à une hausse des prix de produits alimentaires ; ils sont en Stress (Phase 2 de l’IPC) alimentaire. Au Lac, les déplacés continuent de dépendre de l’assistance alimentaire et sont en insécurité alimentaire de Stress (Phase 2! de l’IPC).