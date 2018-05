Tchad: Key Message Update - L’insécurité alimentaire se détériore dans le Sahel, mai 2018

Key Messages

La recrudescence de l’insécurité limite l’accès au pâturage pour les troupeaux dans la région du lac Tchad. La perte d’embonpoint renforce la baisse des prix des animaux. Malgré les récoltes de contre saison froide en cours, la pression des déplacés sur les stocks existants réduit la consommation alimentaire des ménages et maintiendra la région du lac Tchad en Crise (Phase 3 de l’IPC) jusqu’à septembre.

La situation pastorale continue de se dégrader de façon atypique à cause de la raréfaction du pâturage en zone sahélienne. L’embonpoint des animaux est bas et les prix des animaux continuent de baisser. Les ménages de ces zones, y compris ceux de Moyen Chari, Mandoul et Tandjilé, seront en Stress (Phase 2 de l’IPC). Les autres zones resteront en insécurité minimale entre mai et septembre.

La campagne agricole 2018-2019 montre un début précoce des pluies de 1 à 2 décades. A la première décade de mai, les semis ont atteint le Sud Chari Baguirmi, Guera, Moyen Chari, du sud vers le centre Salamat et l’est de Sila. Les précipitations ont permis à la végétation spontanée de germer. Le pâturage est encore globalement moyen, et le restera jusqu’à début juin.

On observe une hausse atypique du prix de maïs et de mil à Moussoro (respectivement 16 et 7 pourcent), et du sorgho à Guereda (+19 pourcent) comparée à la moyenne. Les hausses s’expliquent par les faibles productions de maïs au Lac en 2017, les faibles stocks de mil à Moussoro et l’éloignement des sources d’approvisionnement (sud du pays). Les prix actuels limitent l’accès et détériorent la situation au Sahel.