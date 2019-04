Tchad : Key Message Update - L’insécurité alimentaire persiste dans les zones de conflits, avril 2019

Messages clés

La fermeture de la frontière Libyenne et l’interdiction de l’orpaillage continuent de limiter les revenus des ménages et leur accès au marché au Tibesti; ils sont en crise (Phase 3 de l’IPC). Au Lac, la reprise des conflits continue de perturber les marchés et les moyens d’existence ; la plupart des déplacés sont sous Pression (Phase 2 ! de l’IPC) grâce à l’assistance humanitaire.

Bien que les flux soient limités depuis plusieurs mois, la fermeture de la frontière avec la Libye limite davantage les approvisionnements en produits alimentaires vers le Tibesti. Les réserves alimentaires des ménages sont à un bas niveau et les revenus ont fortement diminué du fait du conflit, limitant la consommation alimentaire. Au Lac, l’assistance humanitaire stabilise la consommation alimentaire des déplacés et réfugiés, mais certaines dépenses quotidiennes restent limitées.

La plupart des ménages pauvres, en dehors du Tibesti et du Lac, ont un niveau de stock céréalier qui peut couvrir leurs besoins grâce à la bonne production céréalière pluviale de 2018, de la culture de décrue (berbéré) et des produits maraîchers. Par conséquent, ils dépendent très peu du marché et sont actuellement en insécurité alimentaire aiguë Minimale (Phase 1 de l’IPC).

Les marchés sont bien approvisionnés grâce aux bonnes récoltes céréalières pluviales enregistrées en 2018. Toutefois, les marchés du Tibesti connaissent des perturbations à cause de la fermeture de la frontière avec la Libye. Au Lac, les marchés fonctionnent, mais légèrement en dessous de la normale à cause de la recrudescence des conflits. La baisse des prix des céréales continue à l’exception des zones rizicoles.