Tchad : Key Message Update - L’insécurité alimentaire demeure en Crise (Phase 3 de l’IPC) dans les zones de conflit, janvier 2019

Les conflits au Lac Tchad et au Tibesti continuent de causer des mouvements de population et d’affecter les moyens d’existence et les échanges. Les derniers affrontements, à la frontière tchado-nigériane ont occasionné le déplacement de 1658 personnes et l’arrivée à Ngouboua de 3487 réfugiés nigérians. Ces zones font face à une insécurité alimentaire en Stress et en Crise (Phases2 ! et 3 de l’IPC) respectivement avec et sans aide alimentaire.