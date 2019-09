Tchad : Key Message Update - L’assistance et les prémices renforcent la sécurité alimentaire au Kanem et Bahr-El Gazal - Septembre 2019

Messages clés

L’assistance et la pêche couvrent la plupart des besoins alimentaires des déplacés du Lac qui se trouvent en Stress (Phase 2 ! de l’IPC) alimentaire. Ils disposent également de maïs et de mil qu’ils acquièrent régulièrement sur le marché. Les ménages du Tibesti consomment de la viande séchée mais ont de grandes difficultés d’accès aux sources de revenu habituelles et au marché qui est peu approvisionné. Ils sont en Crise (Phase 3 de l’IPC) alimentaire.

Les récoltes attendues seraient en dessous de la moyenne dans le Kanem, Hadjer Lamis et le Bahr-El-Gazal, mais la présence de prémices (maïs frais, manioc, concombre, etc.) plus tôt qu’en année normale, couplée à la distribution annuelle de vivres en faveur des ménages pauvres et très pauvres, ont contribué à améliorer leur situation et ils ne seront donc plus en insécurité alimentaire (Phase 1 de l’IPC).

Les cumuls pluviométriques enregistrés fin août sont excédentaires dans la plupart des zones agro-pastorales ; quelques déficits légers à modérés comparés à la même période de 2018 sont rapportés à Abéché, Biltine, Mongo, Kélo et Pala. Les céréales (maïs, sorgho, mil) sont aux stades d’épiaison et de maturation des grains. Des baisses de la biomasse sont enregistrées à Biltine, Megri et Mamdi.

La disponibilité des produits alimentaires issue des stocks commerçants est actuellement renforcée par les prémices. La demande saisonnière est atypique et en baisse grâce aux bons niveaux de stock des ménages et des nouvelles récoltes en vue. Les prix des céréales sont en baisse dans la plupart des marchés, à l’exception du riz importé qui est en hausse à la suite d’une baisse des approvisionnements.