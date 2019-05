Tchad : Key Message Update - L’accès alimentaire est satisfaisant au début de la soudure, sauf dans les zones de conflit, mai 2019

Messages clés

La plupart des ménages en insécurité alimentaire sont ceux affectés par les conflits au Lac et Tibesti. Les ménages du Tibesti couvrent difficilement leurs besoins alimentaires et sont en Crise (Phase 3, IPC) tandis que ceux du Lac sont sous Pression (Phase 2 !, IPC) grâce à l’assistance humanitaire. Le reste du pays est en insécurité alimentaire minimale grâce à des stocks supérieurs à la moyenne.

La disponibilité et l’accès alimentaires au Tibesti restent limités en raison des volumes réduits et irréguliers des flux de produits alimentaires. Les volumes livrés ne permettent pas de couvrir les besoins actuels de la population. Les réserves alimentaires des ménages sont presque épuisées et les prix continuent d’augmenter limitant leur consommation alimentaire. Aucune assistance humanitaire n’est prévue à l’heure actuelle.

A l’échelle nationale, les marchés de produits alimentaires sont bien approvisionnés grâce aux stocks commerçants qui sont supérieurs à la moyenne. La demande est légèrement en hausse dans la zone sahélienne pendant le mois du Ramadan. Cette hausse est aussi observée dans certaines régions du sud, notamment au Mandoul, Moyen Chari, Tandjilé et les deux Logones, à cause des faibles niveaux des stocks alimentaires à l’entrée de la soudure.

Le début des activités agricoles de la campagne 2019/2020 est signalé dans la zone soudanienne ; les premiers semis ont été observés par endroits dans les deux Logone, le Moyen Chari et le Mandoul. Dans la zone sahélienne, les travaux dominants sont le nettoyage et le défrichement. La main d'œuvre connait une amélioration grâce aux travaux qui sont en train d'être effectués.