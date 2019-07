Tchad : Key Message Update - De longues séquences sèches entraînent affectent les cultures en zone soudanienne - Juillet 2019

Messages clés

Au Tibesti, l’accès alimentaire des ménages reste limité et les denrées disponibles sont peu diversifiées. Pour faire face à ces difficultés, les ménages réduisent le nombre de repas et consomment des denrées alimentaires manufacturées à la place des produits locaux. Cette zone se maintient à un niveau de Crise (Phase 3 de l’IPC). Au Lac, les personnes déplacées sont sous Pression (Phase 2 ! de l’IPC) grâce à l’assistance humanitaire.

En zone soudanienne, la plupart des ménages pauvres ont épuisé leurs stocks alimentaires suite aux faibles productions de 2018–2019. Des séquences sèches longues ont occasionné des pertes mais qui ont pu être récupérées suite aux bonnes pluies de juillet. Cette zone se situe en Stress (Phase 2 de l’IPC).Le reste du pays est en insécurité alimentaire minimale (Phase 1 de l’IPC).

Les marchés sont bien approvisionnés grâce un stock commerçant supérieur à la moyenne. La demande est légèrement en hausse dans certaines régions du sud, notamment au Mandoul, Moyen Chari, Tandjilé et les deux Logones, à cause des faibles stocks. Les prix des céréales (mil, sorgho, maïs et riz) en juin connaissent une baisse atypique, à l’exception des zones de conflits.

La campagne agropastorale a débuté précocement avec un cumul pluviométrique excédentaire, sauf dans le centre Guera, au Salamat, au Sud du Mandoul et la Tandjilé Ouest. Toutefois, la régularité et le niveau des pluies du début du mois de juillet laissent augurer d’une reprise normale de la campagne. Le pâturage est mauvais sur l’axe Abéche-Guereda à cause des séquence sèches prolongées.