Tchad : Impact de la crise nigériane dans la région du Lac Rapport de Situation n° 31 (14/12/2018)

Faits saillants

• Des attaques d’un groupe armé continuent d’affecter régulièrement les villages dans les zones frontalières, notamment dans les environs de KaigaKindjiria et Ngouboua. L’accès humanitaire y reste limité.

• De nouveaux déplacements de population ont été signalés dans la province à la suite des incidents sécuritaires ainsi qu’en raison d’un sentiment d’insécurité persistant parmi les populations vivant dans les zones frontalières avec le Niger et le Nigéria.

• Les incidents de protection et les violences basées sur le genre continuent d’augmenter, avec une hausse importante enregistrée au mois d’octobre.

• A deux semaines de la fin de l’année, moins de 26 pour cent des financements requis pour la province du Lac en 2018 ont été couverts. $US 120,2 millions étaient nécessaires en 2018 pour fournir une assistance aux 353 000 personnes les plus vulnérables dans la province du Lac.

162 755 déplacés estimés depuis mai 2015 Dont :

124 078 déplacés internes - 38 677 retournés tchadiens

51 000 déplacés internes retournés dans leurs villages d’origine

11 319 réfugiés dont 7 658 dans le camp de Dar-es-Salam depuis janvier 2015.

Historique de la crise

Depuis début 2015, la province du Lac est sévèrement affectée par l’impact de la crise nigériane. Les opérations militaires en cours et les incidents sécuritaires (attaques contre les villages, vols de bétail, UXOs), particulièrement dans les zones frontalières avec le Nigeria et le Niger, ont entrainé le déplacement de plus de 130 000 personnes et affecté les communautés locales déjà vulnérables. La fermeture des frontières avec le Nigeria, l’instauration et la prolongation de mesures liées à l’état d’urgence, ainsi que les restrictions de mouvements qui en résultent, ont eu un impact négatif sur les moyens d’existence des ménages, augmentant l’insécurité alimentaire et la malnutrition. Dans un contexte de faible accès aux services essentiels de base (santé, éducation, eau), les déplacements exercent une pression accrue sur les structures existantes.

Aperçu de la situation

La situation sécuritaire reste régulièrement marquée par des incidents sécuritaires affectant les populations civiles dans les zones frontalières et insulaires. Ainsi, plus d’une vingtaine d’attaques contre des civils ont été rapportées entre septembre et décembre, causant la mort et l’enlèvement de civils ainsi que le pillage de vivres et de bétail – notamment dans les sous-préfectures de Kaiga-Kindjiria et Ngouboua, où vivraient près de 42 000 personnes déplacées, régulièrement touchées par l’insécurité. Ces incidents seraient principalement commis par des éléments armés s’attaquant aux forces de sécurité et de défense et aux populations civiles.

Face à ce contexte fragile, de nouveaux déplacements de population ont été enregistrés dans la province.

Début novembre, suite au vol de bétails survenu dans les environs de Ngoria, où une personne a été tuée, 20 ménages ont fui Ngoria 2 et 3 et se sont installés à Ngoria 1. Ces déplacements étaient déjà précédés par d’autres mouvements de population dans la province, liés aux différents incidents sécuritaires des derniers mois. Au moment de l’attaque de la base militaire de Kaiga-Kindjiria le 10 octobre 2018, où 22 militaires auraient trouvé la mort, des mouvements de populations ont été signalés en direction de Kiskawa et Tataverom mais les populations qui ont fui seraient rentrées après l’accalmie. Lors de l’attaque de Diamerom et de Mayrom les 18 et 19 juillet 2018, une vingtaine de personnes ont été tuées par des membres présumés d’un groupe armé. Suite à cette attaque, environ 90 ménages se sont déplacés - dont 80 sont installés à Kindjiria Gana et 10 autres à Kri Kara. Certaines populations se déplacent aussi parfois de manière préventive et ponctuelle lorsqu’elles craignent d’éventuelles attaques.

Les îles situées le long des frontières du Niger et du Nigeria feraient régulièrement l’objet d’incursions de membres présumés de groupes armés, entrainant de potentiels risques de protection. Début décembre, il a été signalé le retrait des forces de défense et de sécurité nigérianes le long de la frontière du Niger et de la rivière Komadougou, pouvant entrainer un important vide sécuritaire. De même, la fin de l’opération militaire ‘Amni Fakhat’ de la Force Multinationale Mixte ainsi que la fin de la saison des pluies pourrait entrainer certains vides sécuritaires ainsi que des risques de protection. Après l’attaque du 10 octobre, la base de l’armée tchadienne de Baga Sola a été redéployée à Kaiga-Kindjiria. Cette délocalisation contribue à sécuriser la zone frontalière mais risque également de créer un vide sécuritaire autour de Baga Sola. Il est essentiel que les forces de sécurité et de défense renforcent leur présence dans ces zones.

Les incidents sécuritaires récurrents ont également un impact sur l’accès des partenaires humanitaires dans les zones frontalières de Tchoukoutalia, Kaiga Kindjiria et Boma. L’accès reste également limité dans les zones insulaires en raison de défis sécuritaires et logistiques, limitant la présence opérationnelle des partenaires.

Début octobre, après une série d'attaques ayant entraîné la mort de militaires et de civils dans la province du Lac, plusieurs acteurs humanitaires ont temporairement suspendu leurs activités dans les zones frontalières du Nigéria et du Niger, en particulier dans les îles au sud de Bol et sur l’axe vers Kaiga-Kindjiria – afin d’éviter que des humanitaires ou des bénéficiaires soient ciblés. Alors que la situation sécuritaire reste fragile, le gouvernement a mis en place des mesures de sécurité strictes afin de garantir l'accès. Une réunion organisée par OCHA s’est tenue le 6 novembre avec les autorités et les partenaires locaux pour plaider en faveur de l’accès humanitaire dans la province du Lac.

Grâce aux efforts du gouvernement, au plaidoyer efficace des humanitaires et à l’échange régulier d'informations - la plupart des partenaires ont progressivement repris leurs activités dans les zones où l’aide humanitaire avait temporairement été suspendue - notamment l’assistance alimentaire à Kaiga-Kindjiria. Toutefois, l’insécurité continue de perturber les activités halieutiques et agropastorales dans la zone. Malgré les efforts du gouvernement pour sécuriser la zone, un sentiment d’insécurité continue d’être rapporté parmi les populations locales. La coordination civilo-militaire (CM-Coord) permet d’assurer une liaison étroite avec les autorités afin de plaider en faveur de l’accès humanitaire sécurisé, la protection des civils et de se tenir informé des opérations militaires dans la région.

De septembre à novembre, plusieurs évaluations multisectorielles rapides ont été menées par la communauté humanitaire. Du 9 au 10 novembre, une mission inter-agence (OCHA, HCR, UNICEF, IRC, PAM et CroixRouge tchadienne) s'est rendue à Kaiga-Kindjiria, dans le département de Fouli pour évaluer la situation humanitaire. Au total, sept sites ou villages ont été couverts par la mission (Kaiga-Kindjiria, Kidjiria Gana, Yakou, Kri Kara, Ngoria 1, Ngoria 2, et Ngoria 3), dont trois ont accueilli de nouveaux déplacés. De manière générale, les récents déplacements sont liés aux attaques et à la crainte d’attaques éventuelles par des groupes armés, aux pillages de biens et de bétails, aux risques d’enrôlements forcés, mais aussi le besoin d’accéder à une assistance humanitaire. Les besoins prioritaires identifiés lors de la mission concernent l’accès à l’alimentation, à l’eau potable, aux soins de santé et aux abris et articles ménagers essentiels (AME). Les sous-clusters AME/Abris et WASH prévoient une intervention à partir du 18 décembre pour répondre aux besoins dans la zone qui n’a pas bénéficié d’intervention d’urgence depuis 2016.

Afin de renforcer les moyens de subsistance de la population et promouvoir les activités économiques, le gouverneur de la province du Lac a annoncé la fin de l’interdiction de la pêche, début octobre. Des mesures interdisant la pêche et la vente de poisson avaient été prises pour faciliter les opérations militaires et les patrouilles dans le lac. La pêche est toujours interdite dans les zones frontalières jugées dangereuses, à l'ouest de Ngouboua, Kaiga Kindjiria, Boma et Tchoukoutalia. Alors que les marchés de vente de poisson sont en train de rouvrir, renouvelant la source de revenus de nombreuses familles, la fermeture des frontières et les restrictions de circulation limitent toujours les activités agricoles, d'élevage et de pêche ainsi que les échanges commerciaux entre le Tchad et les pays voisins (Nigéria, Cameroun et Niger). Cela a un impact négatif sur la situation économique et la situation alimentaire des personnes déplacées et des communautés d'accueil, augmentant le risque d'insécurité alimentaire et de malnutrition.

Les incidents de protection et les cas de violences basées sur le genre (VBG) continuent d’augmenter. Au total, 1 365 incidents de protection ont été rapportés de janvier à octobre et plus de 1 520 cas de VBG, avec une hausse importante du nombre de cas rapportés en octobre, liée à la montée des eaux du Lac à cette période. Les auteurs présumés des incidents de protection incluent également les hommes en uniforme.

Quatre incendies d’origine inconnue sont survenus entre octobre et novembre, dont un à Kaiga-Kindjiria, deux à Boma et un à Ngouboua. L’incendie de Kaiga-Kindjiria, du 17 octobre 2018, a fait un blessé et entrainé la destruction de 181 abris. La période sèche actuelle est marquée chaque année par des incendies récurrents dans les foyers, créant des dommages matériels et un besoin d’appui en abris et articles ménagers essentiels. Les partenaires humanitaires ont mis en place des activités de sensibilisation dans toute la bande ouest de la province (Ngouboua, Tchoukoutalia, Boma et Kaiga-Kindjiria).

Selon les résultats de l’enquête SMART de mai à septembre 2018, la malnutrition chronique persiste malgré tous les efforts fournis par les acteurs dans la province. Alors qu’une baisse de la prévalence de la malnutrition aiguë globale (MAG) et de la malnutrition aiguë sévère (MAS) a été observée, la malnutrition chronique serait en augmentation dans la province du Lac. Le taux de MAG rapporté est de 10.5% et celui de MAS est de 1.8%. En 2017, à la même période, le taux de MAG était de 18.1% et celui de MAS de 4.1%. Quant à la malnutrition chronique, la prévalence pendant les trois dernières années (2016, 2017 et 2018) est respectivement de 36%, 40% et 48.2%.