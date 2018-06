Tchad : Impact de la crise nigériane dans la région du Lac Rapport de Situation n° 30 (22/06/2018)

Ce rapport a été produit par OCHA en collaboration avec les partenaires humanitaires et concerne les vagues de déplacements internes depuis le 21 juillet 2015. Il est publié par OCHA Tchad et couvre la période du 1er février au 30 avril 2018. Le prochain rapport sera publié vers le 31 juillet 2018.

Faits saillants

Une évaluation multisectorielle menée dans les zones insulaires de la cuvette sud du Lac indique que les personnes déplacées qui ont choisi de retourner dans leurs îles d’origine souhaitent y rester et nécessite des solutions durables. Toutefois, elles ont besoin d'un meilleur accès à l'éducation, à la santé, à l'eau, à l’hygiène et à l'assainissement, dans un contexte où les infrastructures sociocommunautaires sont inexistantes ou peu fonctionnelles dans les îles.

La situation sécuritaire est relativement calme mais on observe une augmentation du nombre d’incidents de protection enregistrés dans la région du Lac. Au total, 323 incidents de protection ont été rapportés de janvier à avril 2018. La plupart des cas sont signalés dans les localités frontalières avec le Niger et le Nigeria notamment à Kaiga Kindjiria,

Tchoukoutalia et Ngouboua.

Suite à un ajustement des besoins financiers, $US 120,2 millions sont nécessaires en 2018 pour fournir une assistance aux 353 000 personnes les plus vulnérables dans la région du Lac. Presque à mi-parcours, moins de 10 pour cent des financements requis ont été reçus pour 2018.

127 838*

déplacés estimés depuis mai 2015

Dont :

- 101 905 déplacés internes

- 24 681 retournés tchadiens

- 1 252 ressortissants des pays tiers

Source : Cluster Abris / AME / CCCM – OIM (Matrice de suivi des déplacements d’octobre 2017)

51 000

déplacés internes retournés dans leurs villages d’origine

Sources : évaluations multisectorielles de février et juin 2017

9 849

réfugiés dont 6 868 dans le camp de Dar-es-Salam depuis janvier 2015.

Source : HCR/CNARR (30/05/2018)

* Pendant que les opérations d’enregistrement et de vérification sont en cours par le cluster Abris / AME / CCCM et l’OIM, ces chiffres clés sont les chiffres utilisés pour la planification stratégique 2018.

Aperçu de la situation

La situation sécuritaire est marquée par la poursuite de l’opération militaire conjointe de la Force Multinationale Mixte (FMM) dans le bassin du Lac Tchad, qui se déroule principalement du côté du Nigeria et qui est prévue jusqu’au début de la saison des pluies. Malgré l’inquiétude des humanitaires, notamment concernant l’impact éventuel des bombardements aériens du côté du Nigeria, de nouveaux mouvements de populations du côté tchadien n’ont pas encore été rapportés. En général, on observe une accalmie sécuritaire bien que quelques attaques de prédation attribuées à un groupe armé continuent d’être rapportés.

Il est important aussi de noter l’augmentation des incidents de protection rapportés dans la région, en particulier des cas de violences basées sur le genre (VBG). Au total, 323 incidents de protection ont été rapportés de janvier à avril 2018. La plupart des cas sont signalés dans les localités frontalières avec le Niger et le Nigeria notamment à Kaiga Kindjiria, Tchoukoutalia et Ngouboua. Les présumés auteurs des incidents sont en majorité des groupes armés, suivis des forces de défense et de sécurité et des personnes déplacées internes. D’après les chiffres de suivi des cas de violences basées sur le genre (VBG) du mois d’avril, la situation s’est aggravée depuis janvier 2018. Ainsi, 106 cas de VBG avaient été enregistrés en janvier, et 159 en avril. Selon le sous-cluster VBG, le nombre de cas est également en augmentation par rapport à 2017 à la même période. Dans ce contexte, la communauté humanitaire appelle à un respect rigoureux du droit international humanitaire et des droits fondamentaux des civils.

Le contexte de la crise a évolué dans la cuvette sud du lac et d'importantes vagues de personnes déplacées internes (PDI) ont quitté les sites de déplacement et les villages d'accueil pour retourner vers les zones insulaires. En effet, au moins 51 000 personnes déplacés internes sont retournées dans leurs villages d’origine. Afin de mieux appréhender les conditions de vies dans les zones de retour, jusque-là peu observées en raison des difficultés d’accès et de navigation sur le lac, REACH a mené une évaluation multisectorielle sur 26 îles, de fin mars à début avril 2018. Dans son rapport d’évaluation sur les dynamiques de déplacement et des besoins essentiels des populations revenues dans la cuvette sud du Lac, REACH a publié une cartographie des infrastructures existantes ainsi que des informations sur le profil et les besoins des personnes préalablement déplacées qui sont retournées dans leurs îles.

Les résultats de l’évaluation multisectorielle indiquent que ces personnes souhaitent rester dans leurs îles. Ceci indépendamment du fait que beaucoup continuent d’effectuer des mouvements pendulaires entres les îles et les sites de déplacés où ils ont accès aux distributions alimentaires. En outre, les personnes qui sont retournées sur les îles ont exprimé le besoin d'un meilleur accès à l'éducation, à la santé, à l'eau, à l’hygiène et à l'assainissement. L’accès aux services de base reste précaire, dans un contexte où on recense peu d’infrastructures sociocommunautaires dans les îles. Sur les 26 îles visitées, plus de la moitié n’ont pas d’infrastructures (14 îles), environ un tiers en ont une ou deux (neuf îles), et quelques-unes en ont trois ou quatre (trois îles).

Enfin, la destruction causée par les attaques armées de 2015 a considérablement entravé la capacité de ces populations à retrouver les conditions de logement, d'accès à la terre, de mobilité et d'activités génératrices de revenus dont ils bénéficiaient avant la crise. Il est donc essentiel d’accompagner et de consolider les retours volontaires, tout en tenant compte des contraintes logistiques importantes, de la volatilité des conditions de sécurité, et le fait que de nombreuses personnes continuent de dépendre de l’assistance humanitaire.

Une évaluation multisectorielle dans la sous-préfecture de Kangalom (Mamdi), conduite du 27 au 30 mars 2018, a également couvert six villages de retour et un site, accueillant un total de 3 815 personnes dans le besoin (763 ménages). Cette évaluation est la dernière d’une série de cinq évaluations multisectorielles qui ont été conduites depuis novembre 2017, suite à l’identification par l’OIM de sites qui n’avaient jamais été évalués. L’évaluation dans la zone de Kangalom a identifé des besoins importants en sécurité alimentaire et moyens d’existence, santé, nutrition, et en eau, hygiène et assainissement (WASH). Le constat est similaire, les familles ont perdu lors moyens de subsistance lors des déplacements et ont besoin d’accès aux services sociaux de base, notamment en raison des conditions d’accès physiques difficiles pour se rendre vers Bol ou Baga Sola. Considérées comme des zones de retour, il est fondamental d’apporter à la fois une réponse d’urgence aux besoins vitaux des populations et de mettre en place des activités de relèvement, permettant d’appuyer leur capacité de résilience et encourager le développement local.