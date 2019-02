Tchad: Factsheet Livelihood & Environment, Goré, janvier 2019

CHIFFRES CLES

5538 ménages

Dont 365 autonomisables à court terme ont bénéficié de transferts monétaires d’un montant total de 193, 011,920XAF pour développer des activités de subsistance dans les domaines de l’agriculture, élevage, PME. 240 sont des bénéficiaires sont des autochtones soit 22%.

446 jeunes

Dont 232 réfugiés, 134 retournés tchadiens et 80 autochtones ont été formés en menuiserie, mécanique-moto, coupe et couture, maçonnerie et informatique. Les lauréats ont tous reçu des kits de démarrage pour leur insertion post-formation.

72 VSLA composés de 1,355 membres dont 1061 réfugiés et 294 autochtones ont été identifiés, et appuyés via CBI d’un montant total de 14, 400,000XAF pour renforcer leurs initiatives d’épargne et crédit communautaires.

1199 hectares de terres agricoles négociées en faveur de 1765 ménages de nouveaux réfugiés installés dans à Goré et Moissala.

600 jeunes plants mis en terre au site de Silambi dans le cadre du reboisement et 1,000 foyers améliorés distribués à 1,000 ménages vulnérables pour économiser l’énergie.

47,687 têtes de petits ruminants, bovins et volailles appartenant à 3,265 ménages contre diverses pathologies. Cet appui a permis de maintenir le taux de mortalité au niveau acceptable de 1,2%.