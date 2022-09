Tchad — Evaluation des quartiers affectés par les inondations dans la ville de N'djamena (Septembre 2022)

I. CONTEXTE

Bien que chaque année lors des saisons pluvieuses, des inondations sont observées au Tchad suite aux fortes pluies, la saison de pluie de l’année 2022 est caractérisé par des quantités de pluies sans précédent causant des inondations presque dans tout le pays. Selon le bureau de coordination des affaires humanitaires, au 30 août 2022, plus de 440 000 personnes sont affectées par des inondations au Tchad.

II. OBJECTIF

Les données présentées dans ce rapport ont été collectées du 30 août au 01 septembre 2022 dans 42 quartiers de la ville de N’djamena, par les équipes des organisations membres du cluster CCCM. L’objectif est de fournir un aperçu plus ou moins complet de l’impact des inondations dans les quartiers les plus touchés de la ville de N’djamena, en procurant plus de détails sur les populations affectées, leurs profils, besoins et vulnérabilités.

III. MÉTHODOLOGIE

Trois types de collecte des données complémentaires ont été mis en œuvre :

Evaluation niveau quartier : Dans chaque quartier évalué, les données sur l’impact général des inondations ont été collectées auprès des informateurs clés du quartier.

Evaluation des infrastructures affectées : L’impact des inondations sur les infrastructures clés a été mesuré à travers des observations directes.

Enquête ménage : Afin de collecter des données approfondies sur les ménages affectés par les inondations, un échantillon (non-représentatif) des ménages affectés a été enquêtés.

IV. LIMITES

Les résultats présentés dans ce rapport ne concernent que les unités de collecte des données rencontrées pendant l’opération (quartiers, infrastructures et ménages). Ainsi, il y a sûrement d’autres quartiers et infrastructures affectés qui n’ont pas été évalués, notamment à cause des problèmes d’accès physique. Aussi, les ménages enquêtés ne sont pas à considérer comme représentatifs de tous les ménages affectés par les inondations à N’djamena