Tchad : Etude d'impacts socio-économique de la COVID-19 au Tchad - 30 juin 2020

Résumé exécutif

Le Gouvernement de la République du Tchad a enregistré son premier cas de la pandémie COVID-19 le 19 mars 2020. Depuis lors, le nombre de cas ne cesse d’augmenter passant de un à 848 cas confirmés à la date du 12 juin 2020 avec 72 décès et 718 cas guéris et cela devrait s’accroitre. Pour limiter la propagation du virus sur le territoire national, le Gouvernement a décrété un Etat d’Urgence Sanitaire et des mesures barrières drastiques sont prises allant de la fermeture de son espace aérien, de ses frontières terrestres, des écoles, des églises, des mosquées, des bars, des restaurants, des casinos, des marchés, à l’interdiction d’attroupement, l’instauration d’un couvre-feu, etc. De même, la chute brutale du prix du baril de Brent (consécutive à covid-19), fluctuant entre 22 et 30 dollars en avril par rapport à son niveau de 60 dollars en février 2020, est révélatrice d’une crise qui va forcément entraîner une récession dans beaucoup de pays, dont le Tchad.

Fort de ce contexte difficile, il importe de faire une évaluation socio-économique des effets du COVID-19 au Tchad afin d’aider le pouvoir public à prendre des meilleures décisions pour les mesures d’atténuations et de relance économique. Ainsi, l’objectif global de cette étude est d’examiner les principales conséquences du COVID-19 et particulièrement celles économiques et sociales au Tchad. Il s’agit également d’examiner les implications de la pandémie sur la réalisation des ODD, tant au niveau national qu’au niveau communautaire.

En termes d’approche méthodologique, le travail sera fait en deux séquences. Dans la première séquence, il s’agira de collecter les données de référence (situation avant l’avènement de la crise) et d’observer les effets de plusieurs restrictions sur les activités économiques. Ainsi, il sera possible de faire des analyses des tendances possibles sur les différents secteurs et faire des recommandations. Dans la 2e séquence, les statistiques détaillées et désagrégées seront collectées au moyen des questionnaires administrés auprès des échantillons des entreprises qui regorgent l’essentiel des emplois formels et auprès des ménages. Ainsi, l’ampleur des implications de la crise seront quantifiées au moyen des calculs et des projections.

Les effets sociaux et économiques de cette pandémie sont multidimensionnels notamment des impacts directs, indirects et indirects en différé. La dimension économique couvre l’impact sur l’agriculture, le commerce, le secteur privé, particulièrement les PMEs et PMIs, le tourisme, le transport, l’éducation et les activités minières avec une perte substantive de revenus et d’emplois. Elle touche également l’augmentation des prix de produits vivriers consécutive à la rupture de la chaine d’offre ainsi que les effets indirects liés à une faible position fiscale du Gouvernement consécutive aux dépenses élevées pour contrecarrer la crise et aux rentrées fiscales très réduites.

Les principaux résultats de cette première séquence de l’étude montrent que les secteurs durement affectés par les mesures barrières au COVID-19 sont les Transports aériens et terrestre, hôtellerie et restauration, commerce et éducation. Ces secteurs dont leurs contributions au PIB sont importantes doivent être accompagnés pour se rehausser. Le sous-secteur du commerce général est le plus touché par les mesures barrières. Il s’agit notamment des boutiques non alimentaires (quincaillerie, ventes des cosmétiques, ventes des prêt-à-porter, etc.) où plus de trente mille unités de ventes sont fermées depuis le 24 Mars 2020. Ils viennent, par ordre d’importance les restaurants, les grillades, les étals et colporteurs, les bars-alimentations-cafés, etc. Il ressort que l’activité dominante est celle des boutiques non alimentaires qui représente 82% des 37 830 structures fermées dans la ville de N’Djamena. Ces arrêts d’activités ont infligé une perte de revenus considérable aux entités économiques concernées, ce qui est une atteinte à leurs droits économiques et sociaux. Le chiffre d’affaire considéré comme le manque à gagner pendant le mois d’avril 2020 est estimé à 176,8 milliards de FCFA. Néanmoins, certains secteurs semblent avoir bénéficié de ces mesures. Par exemple, pour la première fois, la raffinerie (SRN) exporte des produits pétroliers raffinés vers le Cameroun (SRN était confrontée à une surproduction quelques semaines auparavant), la société sucrière (CST) a augmenté ses ventes intérieures, qui avaient été entravées par les importations frauduleuses, la Cotontchad vend son huile végétale sur le marché local, tandis que les entreprises de télécommunications ont augmenté leurs ventes à l’ère du confinement/télétravail.

Concernant le transport urbain, les pertes mensuelles sont estimées à 760,5millions de FCFA. Pour ce qui est des transports interurbains, les pertes mensuelles sont évaluées à 633 millions de FCFA. Pour le transport aérien, 108 vols mensuels des six (06) compagnies qui desservent le Tchad sont simplement annulés avec une perte énorme pour l’économie nationale. A ce secteur, il faut ajouter l’arrêt des activités de la compagnie nationale CHADIA.

Dans le secteur de l’éducation en général, l’évaluation faite sur la base du nombre des vacataires et communautaires issu des annuaires de l’enseignement fondamental et de l’enseignement supérieur, donne un manque à gagner en termes de vacations à payer estimée à 3,3 milliards de FCFA.

Pour ce qui est du secteur réel, les simulations intégrant les effets de cette pandémie montrent que la croissance du PIB réel projetée à 6,9 % en 2020 dont 27,5% pour le secteur pétrolier et 6,2% pour le secteur hors pétrole, baisserait a -0,4% en raison du ralentissement des activités pétrolières (3,2%) et aussi du secteur non pétrolier (-1,3 %).

Le taux d’inflation en moyenne annuelle s’est établi à 4% en 2018 contre -0,9 % en 2017, -1 % en 2019 (INSEED, 2019) et s’établirait à 3,57% après la pandémie de COVID-19.

Les finances publiques sont également affectées par la COVID-19. Ainsi, Le déficit budgétaire en 2020 et 2021 se creusera en raison de la baisse des recettes pétrolières et de l'augmentation des dépenses. La chute du prix du pétrole devrait faire baisser les recettes pétrolières de 40 % en 2020 et de 56 % en 2021. Cependant, cette baisse sera compensée par la structure de l'accord de partage de la production et de l'accord fiscal pétrolier avec la CNPC qui permet à la compagnie de payer les impôts avec un an de retard. Par exemple, en 2020. En conséquence, le déficit budgétaire devrait se stabiliser à environ 1,5 % du PIB non pétrolier en 2020 et se creuser à 3,4 % en 2021. En revanche, les dépenses publiques augmenteront en raison d'une hausse de la masse salariale et des transferts vers le secteur de la santé pour contenir la pandémie de COVID-19.

Le secteur extérieur est durement touché par la crise sanitaire. Sous l'effet de la balance commerciale, le déficit des comptes courants se creuserait en 2020. Les exportations de pétrole devraient chuter de près de 50 % en 2020 et les exportations totales de 34 % en raison de l'impact de COVID-19 sur la demande mondiale, du choc des prix du pétrole et des fermetures de frontières. Les importations totales ne s'ajusteront pas dans les mêmes proportions, mais diminueront plutôt de 2,3 %. La balance épargne-investissement du Tchad se détériorera et le déficit du compte courant (CAD) se creusera pour atteindre 13,9%.

Le marché du travail au Tchad connaît une contraction consécutive au COVID-19. Selon les statistiques nationales (CCIAMA, ONAPE, CNPS, etc.) près de 288 607 personnes sont en chômage technique dont les plus importants sont dans le secteur du commerce non alimentaire (155585 postes), le secteur de l’éducation toute catégorie confondue (78541 postes), le transport urbain (15210 postes), et enfin le secteur des grillades et restaurants avec respectivement un effectif de 9220 et 7460 personnes en arrêt d’activité. Sur la base des données de l'Office Nationale pour la Promotion de l’Emploi (ONAPE) et de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale (CNPS), il ressort qu’en termes d’homologation des postes de travail, les nationaux perdront 100 postes ; 6.000 personnes bénéficiaires de l’auto-emploi seront en difficulté. S’agissant du programme crédit agricole de l’ONAPE, 50.000 emplois saisonniers seront perdus et 150.000 personnes seront en difficulté.

Environ 82 300 travailleurs journaliers à N’Djaména sont en difficultés. A cela, s’ajoute la situation d’environ 250 000 nouveaux diplômés qui frappent chaque année à la porte du marché de travail tchadien. La situation de ces jeunes risque d’être compromise par la pandémie du COVID-19. En effet, le ralentissement des activités économiques plongerait ces jeunes diplômés dans un chômage massif et structurel si des mesures atténuantes ne sont prises par les autorités publiques.

Enfin, l’impact social immédiat de la pandémie sur les enfants au Tchad va se traduire par un bilan immédiat anticipé qui s’avère assez lourd. Ainsi, « 744 000 enfants, dont 4808 à N’Djamena vont passer sous le seuil de pauvreté monétaire, avec 7 494 qui vont basculer sous le seuil la pauvreté extrême. Les travailleurs journaliers à N’Djaména verront leurs revenus affectés par la crise et la sévérité de l’insécurité alimentaire sera accrue pour environ 320 027 personnes. En raison de la crise, 15 535 d’enfants de moins de 5 ans additionnels seront affectés par la malnutrition aigüe sévère parmi les enfants devenus pauvres en 2020, 3 023 602 d’enfants âgés de 3 à 17 ans seront en besoin d’éducation et 139,676 élèves n’auront plus l’accès aux cantines scolaires. De même, les conditions d’une détérioration de la production agricole, ensemble avec l’impact du Covid-19, le PAM et l’UNICEF estiment que la malnutrition aigüe globale va affecter un total de 1,997,507 enfants de 6 à 59 mois additionnels, soit 58,6% de l’ensemble des enfants de 6 à 59 mois, et parmi eux 561,039 enfants de 6 à 59 mois affectés par la malnutrition aigüe sévère, soit 16,4 % de l’ensemble des enfants de 6 à 59 mois. En termes de malnutrition chronique et pertes économiques, on note que sur le long terme, la situation actuelle pourrait conduire à une augmentation de la malnutrition chronique, qui reste très élevée au Tchad a 32%, avec 8 provinces au-delà du seuil élevé de 20% et 12 provinces au-delà du seuil critique de 30%.

La vulnérabilité des populations étant de plus en plus grandissante, un travail d’analyse s’impose pour déterminer les niveaux de priorité et les réponses urgentes à apporter aux plus nécessiteux. L’approche fondée sur les droits humains avec la prise en compte de des principes de participation et de non-discrimination est nécessaire afin que nul ne soit laissé derrière. Ceci ne semble pas évident par ces temps de COVID.

Au regard des différentes effets socio-économiques du COVID-19, des actions immédiates, à moyen et long terme sont proposées à l’endroit du Gouvernement de la République du Tchad et l’ensemble des partenaires techniques et financiers.