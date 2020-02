Tchad: Enquête nationale de nutrition 2019

INTRODUCTION

1. CONTEXTE GENERAL

Le Tchad est un pays continental avec une superficie de 1 284 000 km2 . Il s'étend sur 1 700 km du Nord au Sud et 1 000 km d'Est en Ouest. C'est le 5e pays le plus vaste d'Afrique. Le pays est composé de trois (3) grandes zones géo climatiques (La zone saharienne, la zone sahélienne, La zone soudanienne) correspondant aussi à trois types de végétation.

En 2018, le pays a été classé 186e sur 189 selon l'indice de développement humain (IDH). Le pourcentage de la population vivant sous le seuil de pauvreté devrait augmenter pour atteindre 39,8% (6,3 millions), et l'espérance de vie est de 52,9 ans. La croissance économique était de 0,6% en 2017 et devrait atteindre 2,4% en 2018 et 3,1% en 2019.

L’agriculture est le principal secteur en termes d’emploi, puisqu’il fournit du travail à près de 75% de la population active dont plus de la moitié est composée de femmes et une contribution estimée à 23% dans la formation du PIB.

Sur le plan social, l'instabilité est engendrée par les rivalités internes entre les groupes ethniques et les conflits des pays voisins. Le pays affronte le groupe terroriste Boko Haram, qui ne cesse de perpétrer des attaques. Ceci, s’ajoutant aux tensions sociales représentent une cause potentielle d’instabilité. De janvier à juillet 2019, la situation s’est nettement détériorée dans le pays. Une recrudescence des attaques armées et de l’insécurité dans le bassin du Lac Tchad a poussé des milliers de civils à quitter leurs domiciles pour chercher refuge ailleurs. Le Tchad accueille plus de 460 000 réfugiés dont plus de 340 000 Soudanais à l’est et 105 000 Centrafricains au sud qui ont fui leur pays à cause des violences3 . Des attaques de groupes armés non-étatiques et des opérations militaires dans la province du Lac ont contraint plus de 133 000 Tchadiens à quitter leur domicile.

La situation sanitaire reste peu reluisante avec un taux de mortalité infanto-juvénile élevé de l'ordre de 133 pour 1.000 et un taux de la mortalité maternelle à un niveau inacceptable de l'ordre de 860 pour 100.000 naissances vivantes (EDS-MICS 2014-2015). Un enfant sur huit meurt avant d'atteindre l'âge de 5 ans et les principales causes de cette mortalité sont liées aux maladies infectieuses telles que le paludisme (20.4%), la pneumonie (15,7%) la diarrhée (13,5%) etc. avec la malnutrition comme facteur contributif majeur. L’épidémie de rougeole, déclarée fin mai 2018 continue de se propager, avec 38 districts sanitaires touchés et plus de 20 000 cas suspects enregistrés fin juillet3 . L’épidémie de choléra qui sévit dans le sud-ouest du pays, déclarée fin juillet, est venue aggraver la situation.

Les pluies diluviennes qui sont tombées au Tchad en août ont causé des inondations dans plusieurs provinces telles que le Tibesti, le Borkou, l’Ennedi Ouest, le Batha, le Sila, le Chari Baguirmi, le MayoKebbi Ouest et le Salamat. Plus de 7 300 ménages (environ 36 700 personnes) sont sinistrés, principalement à Fada, Kalaït (province de l’Ennedi Ouest), Faya (Borkou) et dans la sous-préfecture de Mouraye (Sila)3 . Ces inondations ont causé la mort de 13 personnes et de plus de 2 300 animaux, détruit plus de 3 700 habitations et touché des infrastructures publiques tel que l’hôpital de Fada qui est sous les eaux.

Sur le plan agricole, les résultats du cadre harmonisé de mars 2019 estiment la production céréalière définitive 2018/2019 à 3 021 973 tonnes ; Elle est en hausse de 11,2% par rapport à celle de l’année dernière et de 12,6% par rapport à la moyenne quinquennale. La zone sahélienne a enregistré des hausses de production céréalière par rapport à l’année dernière et à la moyenne des 5 dernières années respectivement de 19,5% et 22%. Cependant, la zone soudanienne a connu des baisses de production céréalière de 4% par rapport à la campagne 2017/2018 et de 5% par rapport à la moyenne des 5 dernières années. Ces baisses sont enregistrées dans toutes les provinces à l’exception des deux Mayo Kebbi Est et Ouest où la production est moyenne.

Quant à la situation nutritionnelle, elle est toujours préoccupante dans la plupart des provinces de la bande sahélienne. Les résultats de l’enquête SMART d’Août-septembre 2018 révèlent une photographie assez dégradée de la situation nutritionnelle des enfants de moins de 5 ans et des femmes en âge de procréer de 15 à 49 ans. En effet, sur le plan national, la prévalence de la Malnutrition Aiguë Globale (MAG) est au-dessus du seuil d’alerte de 10% fixé par l’OMS. Sur le plan provincial, 16 provinces sur 23 étaient en situation préoccupante au regard de la MAG >10 %.

Les interventions humanitaires ne suffisent plus et ne peuvent s'attaquer aux causes profondes des difficultés et des fragilités persistantes. Tous ces facteurs exposent les populations déjà vulnérables à des chocs récurrents, affectant leur capacité de résilience et rendant impérative une approche intégrée humanitaire et développement à plus grande échelle, et nécessitant des investissements urgents.

L'indice d'engagement pour la lutte contre la faim et la nutrition en Afrique (HANCI-Africa)5 , classe le Tchad 42 ème sur 45 pays en termes d’engagement pour la réduction de la faim et 32ème sur 45 pour la réduction de la malnutrition. De manière générale, le Tchad est classé 38 ème sur 45 selon l’indice HANCI-Afrique.

La présente enquête entre dans le cadre du dispositif de surveillance nutritionnelle pour l’année 2019.