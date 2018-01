Tchad : Des nouveaux arrivants du, de la RCA, 2 janvier 2018

Des centaines de Centrafricains fuient la violence pour se réfugier au Tchad

Dans la dernière semaine de décembre 2017, des Centrafricains ont fui des violences dans leurs villages pour trouver refuge dans des localités frontalières des régions du sud du Tchad, précisément dans les départements de la Nya-Pende et des Monts de Lam.

Le 30 décembre 2017, le HCR et son partenaire gouvernemental la CNARR, accompagnés par les autorités locales, ont effectué une mission dans ces localités le long de la frontière pour s’enquérir de la situation.

A la date du 1er janvier 2018, 109 ménages de 487 personnes sur /environ 2000 annoncées dans cette zone sont enregistrées à Odoumian centre, situé à 40 km de Bessao, dans le département des Monts de Lam.

Les demandeurs d’asile, accueillis dans 16 des 24 villages du canton d’Odoumian dans la sous-préfecture de Bessao, convergent vers Odoumian chef-lieu de canton de, pour se faire enregistrer. Les équipes de Protection de la CNARR et du HCR ainsi que le personnel de l’ONG ADES, partenaire du HCR pour la santé et les services communautaires, se sont installés dans ce village.

La majorité des personnes enregistrées sont des femmes et des enfants. Pendant l’enregistrement, le personnel a constaté que la plupart des enfants faisaient la fièvre et toussaient sans cesse.

Les demandeurs d’asile qui arrivaient à Odoumian ont rapporté des cas de malades qui ne peuvent pas se déplacer pour se rendre au site d’enregistrement.

Le partenaire du HCR, ADES a déployer une équipe médicale pour assurer les consultations préliminaires de ces nouveaux bénéficiaires qui, exposés les nuits au brouillard et au froid, sont physiquement et psychologiquement affaiblis.

Par ailleurs, la présence de nouveaux demandeurs d’asile est signalée dans les cantons de Kabaroanga et Bekan situés dans la Sous-préfecture de Goré ainsi que dans les camps d’Amboko et de Gondjé.

Selon les informations recueillies lors des visites de terrain, ce nouvel afflux de réfugiés centrafricains fait suite à des affrontements opposant les groupes rebelles SELEKA et laRévolution et Justice (RJ), éclatés le mercredi 27 décembre dernier dans le nord de la RCA. Ces mêmes sources dans les zones frontalières font état d’exactions commises par les éléments de ces groupes armés sur les populations civiles des villages centrafricains le long de la frontière avec le Tchad.

Déjà d’avril à juillet 2017, 1.949 Centrafricains ont fui les violences récurrentes dans leur pays pour se réfugier au Tchad et ont rejoint, dans les villages de Diba et Vom, 1.757 de leurs compatriotes, arrivés dans les mêmes conditions en juin et juillet 2016.

Le HCR se félicite de la compréhension et la solidarité dont font preuve les autorités tchadiennes en acceptant ces demandeurs d’asile dans leur pays malgré la fermeture officielle des frontières avec la RCA.