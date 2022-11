Tchad : Dashboard des incidents de protection - Province du Lac - Octobre 2022

La situation de protection dans la province du Lac a été émaillée de plusieurs incidents dont les principales causes sont les incursions et attaques des éléments des groupes armés non étatiques (GANE). 84 incidents ont été rapportés dans le cadre des activités de monitoring de violation des droits humains, dont 35% cas d’enlèvements, 30% cas d’agressions physiques et 26% cas de meurtres/homicides. Ces trois types d’incidents constituent 90% des incidents enregistrés pour la période sous revue. Même si une baisse (38%) des incidents rapportés ce mois d’octobre a été constatée, comparativement au mois de septembre 2022, force est de noter une augmentation des cas de meurtres/homicides à 26% contre 19% au mois de septembre 2022. Ces groupes armés seraient les principaux auteurs (82%) des cas d’enlèvements et des cas de meurtres/homicides dont la majorité survient dans la nuit (42).

La sous-préfecture de Ngouboua compte 33 incidents, soit 40% de l’ensemble des incidents enregistrés pour ce mois, suivi de Kangalom (18%) et Kaiga-Kindjiria (12%). Ce qui montre que les personnes se trouvant à la frontière nigérienne sont plus exposées aux risques d’attaques et d’enlèvements par les GANE.