Tchad : Dashboard des incidents de protection - Province du Lac - mars 2021

Au total, 135 incidents de protection ont été rapportés dans le cadre des activités de suivi des violations des droits humains dans la province du Lac en mars 2021.

Ces incidents, pour la plupart ont eu lieu lors des attaques et incursions surtout dans les localités des souspréfectures frontalières de Ngouboua et Kaiga Kindjiria.

Ces deux sous-préfectures ont enregistré respectivement 50% et 21% de la totalité des incidents enregistrés pour la période sous revue.

Des groupes armés non étatiques (GANE) seraient auteurs de 96 incidents dont 31 enlèvements, 19 cas de pillage et extorsion de biens, 18 homicides/meurtres, 15 cas d’agression physique, 13 cas d’incendie. 15 cas de taxation illégale seraient imputés aux forces de défense et de sécurité (FDS) tchadiennes.

Les principales victimes de ces incidents restent les Personnes Déplacées Internes (PDI) se trouvant sur les sites et dans les villages d'accueil. 13 mineurs et 20 femmes adultes figurent parmi les 33 cas d'enlèvement rapportés ; les femmes enlevées serviraient d'épouses aux éléments des groupes armés non étatiques. Sur 19 cas d'homicides/meurtres, 17 victimes sont de sexe masculin de plus de 18 ans. 18 hommes ont été victimes d'agressions physiques.