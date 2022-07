Tchad : Dashboard des incidents de protection - Province du Lac - Juin 2022

Plusieurs incursions et attaques des éléments des groupes armés non étatiques et des conflits intercommunautaires dans la province du Lac ont marqué le mois de juin. Même si l’intervention des forces de défenses et de sécurité a permis d’atténuer l’effet des attaques, beaucoup d’efforts restent à faire pour la sécurisation surtout dans la partie nord-ouest dans la sous-préfecture de Kaiga Kindjiria, axe Diamerom-Boma, Diamerom-kaiga Kindjiria et axe Ngouboua-Kaiga Litri. Les activités de monitoring de protection révèlent 240 incidents pour la période sous revue, avec une hausse des agressions physiques 43% en comparaison du mois de mai au cours de laquelle 36% ont été enregistrés sur l’ensemble des incidents rapportés. Contrairement aux mois antérieurs les cas d’enlèvements constituaient le type d’incident les plus récurrents, les agressions physiques sont en hausse depuis le mois de mai. Cette hausse des agressions physiques est due en grande majorité aux conflits intercommunautaires enregistrés dans le département de Mamdi ; ce qui explique le pourcentage élevé (57%) des auteurs présumés desdits incidents enregistrés au sein de la population civile contre 24% pour les groupes armés non étatiques (GANE). Depuis le début de l’année 2022 à ce jour, 1046 incidents ont été rapportés, représentant 68% du nombre total des incidents de toute l’année 2021.