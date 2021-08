Tchad : Dashboard des incidents de protection - Province du Lac - juillet 2021

96 incidents de protection ont été rapportés dans le cadre des activités de suivi des violations des droits humains dans la province du Lac en juillet 2021. Les principaux incidents sont les cas d’enlèvements (28), les arrestations arbitraires (24) et les homicides/meurtres (20), qui représentent 75% de l’ensemble des incidents rapportés pour la période sous revue.

Les Groupes Armés Non Etatiques (GANE) seraient auteurs de 61% des incidents ; 100% des cas d’enlèvements et 67% des cas d’homicides et meurtres leur sont attribués.

Les arrestations arbitraires (100%) seraient imputées aux Forces de Défense et de Sécurité (FDS) dont 16 cas attribués aux militaires et 8 aux policiers.

Cinq (05) enfants (5 à 17 ans) ont été victimes d’enlèvement et deux (02) d’agressions physiques; deux (02) femmes ont été victimes d’homicides et meurtres et quatre (04) d’agressions physiques. Les victimes de sexe masculin représentent 96% des trois types d’incidents majeurs et 92% de la totalité des incidents.

Les localités des sous-préfectures de Kaiga-Kindjiria et de Ngouboua, frontalières avec le Niger et le Nigéria, favorables aux activités halieutiques et agricoles et au commerce restent les zones qui enregistrent le plus d’incidents (69%). Elles sont très souvent en proie aux attaques des GANE.