Tchad : Dashboard des incidents de protection - Province du Lac - Janvier - Juin 2022

1046 incidents de protection ont été rapportés dans la province du Lac durant le premier semestre de l’année 2022 dans le cadre du monitoring des incidents de protection. La situation de protection et de sécurité est restée préoccupante notamment dans les sous- préfectures de Ngouboua, Kaiga-Kindjiria et Bol. Le nombre d’incidents élevé témoigne de la recrudescence des incursions et attaques de prédation des GANE d’une part et par les conflits intercommunautaires d’autre part .

Sur le nombre total d’incidents rapportés de janvier à juin 2022, les trois principaux types d’incidents sont les cas d’agressions physiques (27%), les homicides/meurtres (23%) et les cas d’enlèvements (23%).

87 mineurs figurent parmi les victimes dont 37 cas d’enlèvements, 17 cas d’agressions physiques et 16 cas homicides/meurtres.

Les populations civiles constituent 62% des auteurs présumés des agressions physiques tandis que 89% des deux autres types d’incidents (enlèvements et homicides/meurtres) seraient attribués aux GANE. Les localités des sous-préfectures de Ngouboua, Kaiga- Kindjiria, kangalom et Daboua, frontalières avec le Cameroun, le Nigeria et le Niger enregistrent 62% de l’ensemble des incidents rapportés pour la période sous revue.