Tchad : Dashboard des incidents de protection - Province du Lac - janvier 2021

Dans le cadre des activités de suivi des violations des droits de l’homme dans la province du Lac, au total 65 incidents de protection ont été rapportés. Les cas d’enlèvement et d’homicide constituent les incidents majeurs, représentant 82% de l’ensemble des incidents enregistrés pour la période sous revue. Ces incidents, qui surviennent généralement la nuit, lors des attaques armées, ont lieu dans des zones d’accueil de personnes déplacées internes (PDI), ce qui pourrait expliquer le nombre important de victimes parmi les personnes supposées être des PDIs. 10 femmes (entre 18 et 59 ans) ont été victimes d’enlèvement. 13 mineurs (de 5 à 17 ans) figurent parmi les victimes, dont 4 cas d’homicide/meurtre et 9 cas d’enlèvement. 65% des victimes des incidents étaient des hommes (18 ans et plus), avec 20 cas d’homicide/meurtre et 10 enlèvements.

Les groupes armés non-étatiques (GANE) seraient les principaux auteurs : 62 incidents (95% des cas rapportés) leur sont attribués, avec 100% des cas d’enlèvement et 95% des cas d’homicide et meurtre. A ces incidents s’ajoutent les cas de pillage, de destruction de biens et d’incendie, qui sont propres aux modes opératoires des GANE lors de leurs incursions. 5% des incidents sont attribués aux forces de défense et de sécurité (FDS), s’agissant d’agression physique.