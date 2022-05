Tchad : Dashboard des incidents de protection - Province du Lac - avril 2022

Le mois d’avril a été marqué par plusieurs incursions et attaques des groupes armés non étatiques, dans la province du Lac. En réponse à la dégradation de la situation de protection, les autorités militaires ont lancé l’opération militaire dénommée « intégrité du Lac ».

Dans le cadre des activités de monitoring de protection, ce sont environ 177 cas de violations des droits de l’homme qui ont été rapportés par les partenaires du Cluster protection.

Les enlèvements (57), les homicides/meurtres (34) et les agressions physiques (20) représentent 63% du total des cas rapportés pour la période sous revue. 55% des incidents seraient imputés aux GANE dont les actes de prédations sont généralement suivis de pillages, vols de bétails et incendies. Ils seraient auteurs de 84% des enlèvements. Les FDS (Forces de défenses et de sécurité seraient impliquées dans 20 incidents dont 7 cas d’arrestations arbitraires et 6 agressions physiques.

36 incidents, soit 20% des 177 cas ont été perpétrés sur des enfants (entre 5 et 17 ans) dont 13 cas d’enlèvement (5 filles et 8 garçons) et 13 victimes de meurtres/homicides (3 filles et 10 garçons).

Les localités de la sous-préfecture de Ngouboua restent les zones les plus en proie aux attaques des GANE avec 242 incidents enregistrés depuis le début de l’année, soit 38% des violations.