Tchad : Dashboard des incidents de protection - Province du Lac - avril 2021

La situation sécuritaire en avril 2021 a été marquée par les combats opposant le Front pour l'alternance et la concorde au Tchad (FACT) et l’armée tchadienne dans le nord du pays. Plusieurs forces de défense et de sécurité (FDS) positionnées dans la province du Lac ont été déployées pour renforcer le dispositif au front dans la province voisine du Kanem.

Ce mouvement des FDS a laissé place à des incursions et attaques menées par des groupes armés non étatiques (GANE). En effet, entre le 27 et 29 avril, 87 incidents de protection, soit 58% des 149 incidents rapportés pour le mois, sont attribués aux GANE. Les incidents majeurs enregistrés pour la période sous revue sont 61 cas d’agression physique, 27 cas d’enlèvement, 24 cas d’incendie, 19 homicides/meurtres et 15 cas de pillage et extorsion de biens. 15 hommes et 11 enfants (de 5 à 17 ans) ont été enlevés ; 79% des victimes d'homicides/meurtres sont des hommes ; les femmes et filles représentent 17% de la totalité des incidents rapportés. 46% de l’ensemble des incidents ont été enregistrés dans le village de Litri qui a été attaqué par les GANE le 27 avril 2021. Litri est situé dans la sous-préfecture de Ngouboua, département de Kaya. Les localités de cette souspréfecture qui fait frontière avec le Nigéria ont très souvent été la cible des groupes armés non étatiques.