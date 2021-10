Tchad : Dashboard de la réinstallation : 1er juillet – 30 septembre 2021

En 2021, le HCR Tchad estimait que 48.000 réfugiés étaient dans le besoin de réinstallation. Le besoin de solutions durables pour la population réfugiée au Tchad continue à rester élevé au cours de la période considérée, la réinstallation et les voies complémentaires continuent d’être explorées pour identifier des solutions durables aux réfugiés.

Faits saillants :

• Expansion des activités de réinstallation : au cours de la période considérée et après la confirmation de l’attribution d’un quota de 700 personnes par les États-Unis d’Amérique, l’opération a reçu la confirmation que le Bureau américain de la population, des réfugiés et de la migration (BPRM) avait approuvé le budget demandé pour l’expansion des activités de réinstallation. Cela comprenait la fourniture d’un financement pour créer 4 nouveaux postes du personnel (traitant les dossiers) sous le contrat UNOPS IICA-1, ainsi que le financement pour l’achat de 10 nouveaux laptops pour l’unité. Au cours de cette période, l’unité a également travaillé sur le document pluriannuel de planification et de stratégie de réinstallation pour les États-Unis, qui comprenait les défis logistiques et infrastructurels liés à la mise en œuvre des activités de réinstallation, ainsi que des discussions sur la possibilité de mettre en œuvre le traitement en groupe au Tchad.

• Soumissions : 13 cas/ 58 individus ont été soumis au cours de la période considérée, principalement aux États-Unis, en France et en Suède. Cumulativement depuis le début de l’année, un total de 19 cas / 76 individus ont été soumis dans trois pays. Les soumissions en France et Suède ont été faites principalement au quota mondial non alloué.

• Départs : Aucun départ de réinstallation n’a été enregistré au cours de la période considérée. Depuis le début de l’année, 12 cas au total/ 41 personnes sont parties vers les États-Unis (1), la France (5), le Canada (14) et la Suède (21). On s’attend à ce que les départs reprennent au cours du prochain trimestre.

• Conseil : Jusqu’à la fin du mois de septembre 2021, au moins 1250 réfugiés avaient bénéficié de conseils liés à la réinstallation à N’Djamena et dans les camps.

• Migration vers proGres v4 : L’exercice de nettoyage des données pour proGres v4 et le nettoyage des données après migration s’est poursuivi au cours de la période considérée. Les traitements et révisions de dossiers dans proGres v4 - module de réinstallation se sont également poursuivis, bien que lentement compte tenu des divers problèmes de nettoyage, de connectivité et de familiarisation.