Tchad: Département de la Grande Sido - Suivi des mouvements de transhumance (TTT) - Dashboard #2 (Décembre 2019)

Collecte de données: Septembre - Décembre 2019

Date de publication: Décembre 2019

Contexte et méthodologie

Dans le cadre de ses activités de prévention et de gestion des conflits, l’OIM met en œuvre un projet dans le département de la Grande Sido (province du Moyen-Chari). Un des composants de ce projet est le suivi des mouvements de transhumance (aussi bien internes qu'externes au Tchad) et la collecte des alertes liées aux conflits agro-pastoraux. Ce tableau de bord présente les résultats de collectes réalisées de septembre à décembre 2019. Ils indiquent un début de transhumance du nord vers le sud du Tchad. La majorité de ces éleveurs observés (68%) était stationnée dans la province du Moyen-Chari tandis que (32%) se dirigeait vers la République Centrafricaine. Bien que la quasi-totalité des éleveurs étaient Tchadiens, 53 pour cent était des mineurs. Les éleveurs provenaient principalement des provinces du Moyen-Chari (34%) du Chari-Baguirimi (11%) et du Ouddaï (8%). Les destinations étaient surtout le Moyen-Chari (53%) et la République Centrafricaine (32%). Deux incidents avaient été rapportées en début du mois de décembre 2019 : le premier est survenu suite à la dévastation des champs par du bétail et le second, suite à un non-paiement du salaire d’un berger par le responsable du troupeau.