Tchad: Compte rendu de la réunion du Cluster Protection, 09 Mai 2019

Ordre du jour

Analyse de la situation de protection dans la province du Lac/capacités opérationnelles de réponse 2. Renseignement des réalisations du cluster protection sur RPM 3. Révision de l’outil Kobo pour la cartographie des services de santé et protection dans la province du Lac 4. Divers

Participation

ACTED, ACF, AHEAS, CNARR, CRS, IRC, HI, HOUSE OF AFRICA, MFPPESN, MNJTF, OCHA, OXFAM, OIM, PAM, UNHCR, UNICEF, UNFPA

Analyse de la situation de protection dans la province du Lac/capacités opérationnelles de réponse

Une mise à jour sur la situation sécuritaire dans la province du Lac a été faite suivie par une analyse de l’impact sur la protection des civils. Il a été noté une détérioration de la situation sécuritaire depuis mi-février 2019 quand les forces multinationales mixtes (FMM) se sont déplacées du Tchad vers le Nigeria pour combattre les groupes armés. Selon les autorités administratives, les groupes armés sont infiltrés partout dans la province du Lac et non que dans les ‘zones rouges’ au nord du Litri et Kaiga Kindjiria, et au nord-ouest de Tchoukoutalia. Le préfet de Kaya a fait une note circulaire le 26 avril 2019 demandant aux organisations humanitaires d’emprunter les axes principales dans leurs mouvements par mesures de prudence, d’éviter à la limite d’opérer dans les zones insulaires car les îles ne sont pas sous totales contrôle et enfin de se conformer aux règles et lois en vigueurs dans la province du Lac1 . Les risques de protection dans le contexte actuel comprennent :

Risques de protection