Tchad : Bulletin Trimestriel des activités de l'action contre les mines (Juillet - Septembre 2019)

Ce bulletin illustre les activités de l’action contre les mines des ONG MAG, HI, FSD et SECADEV opérant dans le cadre du projet PRODECO. Les résultats de ces informations sont recueillis conformément aux rapports des activités transmis par les opérateurs suivant la progression de l’exécution du projet dans les provinces retenues à savoir du Borkou, de l’Ennedi Ouest, du Tibesti et du Lac Tchad. Ceci permettra à l’Autorité Nationale de L’Action contre les Mines au Tchad (ANLAM-TD) ainsi que les partenaires techniques et financiers d’avoir une idée sur l’évolution des activités menées durant la période prévue ainsi que le résultat escompté par le Haut Commissariat National au Déminage (HCND).

PRINCIPALES ACTIVITES DE PRODECO