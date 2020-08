Tchad : Bulletin Trimestriel des activités de l'action contre les mines (Avril - Juin 2020)

Ce bulletin illustre les activités du secteur de l’action contre les mines au Tchad et les activités des ONG partenaires du projet PRODECO à savoir MAG, HI, FSD et SECADEV

MOTS DU COORDONNATEUR

Chers amis,

En cette difficile période qui nous est imposée par la pandémie de Covid 19, les conséquences sont terribles pour le programme de déminage du Tchad. En effet, depuis le mois d'avril 2020 et avec les mesures de restriction imposées par la crise sanitaire mondiale sans précédent, toutes les opérations de dépollution mais également d’enquête ont été suspendues. Ce sont principalement les provinces de l’Ennedi Ouest et du Borkou qui souffre de ne voir aucune équipe intervenir dans les terrains pollués et laissant ses habitants à continuer de vivre avec ce fléau.

Nous espérons une reprise rapide des activités afin que les deux opérateurs que sont Humanité et Inclusion et MAG actuellement au « chômage technique », puissent reprendre leurs opérations et venir en aide aux personnes les plus vulnérables. En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous au nom du HCND et de ses personnels une bonne santé.

ENSEMBLE POUR UN TCHAD SANS MINE Général Brahim Djibrine Brahim, Coordonnateur du HCND.

FAITS SAILLANTS DU TRIMESTRE