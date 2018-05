Tchad : Bulletin n°6 du Cluster Nutrition (mars 2018)

La situation nutritionnelle des enfants de moins de 5 ans reste préoccupante

Selon les résultats de l’enquêtes SMART de septembre 2017, la prévalence de la malnutrition aigüe globale (MAG), sur le plan national, est estimée à 13,9% ; ce qui représente une situation sérieuse, légèrement en-dessous du seuil critique fixé par l’OMS. La MAG présente beaucoup de disparités selon les régions. Dans douze (12) regions sur vingt-trois (23), la MAG dépasse le seuil critique de 15% fixé par l’OMS. Quant à la malnutrition aigue severe (MAS), on constate que quinze (15) regions franchissent le seuil d’urgence de 2% (Ennedi Ouest (6,8%), Salamat (6,3%), Ennedi Est (5,7%), N’Djamena (4,9%), Wadi Fira (4,8%), Barh El Ghazel (4,7%), Sila (4,5%), Tandjilé (4,2%), Batha (4,1%), Kanem (4,1%), Hadjer Lamis (3,4%), Lac (3,4%), Borkou (3,0%), Guéra (2,7%) et Ouaddai (2,5%). Selon les données prévisionnelles, 167,253 enfants seront affectés par la malnutrition aigüe sévère dans ces régions en 2018.

L’analyse du Cadre Harmonisé conduite au mois de mars 2018 a révélé que près 1000000 de personnes seraient affectées par l’insécurité alimentaire au niveau des régions de Batha, Guera Bakhr El Gazal, Lac, Wadi Fira, Kanem. Les facteurs associés à cette situation sont principalement les difficultés d’accès aux aliments du fait de l’augmentation du prix des céréales consécutive à une baisse de la production céréalière. La réduction des disponibilités et de l’accès aux aliments affecte négativement l’état nutritionnel déjà très dégradé des groupes les plus vulnérables que sont les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes et allaitantes.

Dans ces 15 régions prioritaires, 56,439 enfants MAS ont été admis dans les centres de prise en charge contre 34,464 attendus au cours du premier trimestre 2018 (soit une augmentation de 64 %).

L’analyse des tendances des nouvelles admissions des cas de malnutrition aigüe modérée (MAM) a révélé une augmentation de 40% par rapport aux données enregistrées en 2017 durant la même période. Cette situation déjà préoccupante, pourrait s’aggraver avec la période de soudure qui a commencé précocement et en tenant compte des des taux de prévalence de la malnutrition aiguë globale, données d’admission au premier trimestre et de certains facteurs contributifs à la malnutrition tells que l’anémie et l’allaitement maternel, on s’attend à un fort taux de morbidité et de mortalité lié à la malnutrition, si rien n’est fait