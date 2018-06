Tchad : Bulletin d'informations, de recherche et d'analyse sur la protection et l'inclusion des réfugiés (20 juin 2018)

> EDUCATION

108 établissements scolaires des camps et sites de réfugiés officialisés par le Tchad

CES ECOLES accueillent indifféremment des élèves réfugiés et tchadiens. L’éducation protège les enfants et les jeunes réfugiés

Du 28 mai au 08 juin 2018, le HCR, ses partenaires d’exécution et le Gouvernement du Tchad ont organisé une tournée de 75 écoles primaires, 21 collèges et 12 lycées pour formaliser l’officialisation de ces établissements par le ministère de l’éducation tchadien.

Lesdits établissements scolaires se trouvent dans 19 camps et sites de réfugiés autour de 12 villes dans 8 des 11 régions du Tchad où ils accueillent indifféremment des élèves réfugiés et tchadiens. Ils sont initialement construits et gérés par le HCR avec le soutien financier d’Educate A Child, US Bureau of Population, Refugees and Migrants, Global Partnership for Education et Education Cannot Wait.

L’officialisation a été bien accueillie par les communautés réfugiées et leurs hôtes.

Le gouverneur du Dar Sila a personnellement présidé la cérémonie du camp de réfugiés de Djabal. Il a salué ces actes ministériels d’officialisation, qui permettrons aux milliers de refugies et communautés hôtes dans sa région et dans tout le Tchad d’accéder à une meilleure éducation, tout en les préparant sereinement leur avenir.

