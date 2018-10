CONTEXTE DU TCHAD

Depuis l'obtention de son independance de la France en 1960, le Tchad subit l'instabilite engendree par les Hyalites internes entre les groupes ethniques et les conflits des pays voisins. Le Tchad est run des pays les plus pauvre du monde, classe 186ieme sur 188 pays dans l'Indice de developpement humain (IDH) en 2016.

La moitie de sa population vit en-dessous du seuil de pauvrete, et l'esperance de vie est de seulement 50 ans. Du fait de rinsecurite regionale, le Tchad, compte 634 000 personnes en situation de deplacement (IDP, retournes, refugies) et fait face a des difficultes socio-economiques et humanitaires.

Il est le 4 eme pays au monde avec un grand nombre de refugies. D'apres la derniere enquete menee aupres des ménages au debut de Linn& 2015, le taux de mortalite infantile est passé de 91 deces pour 1 000 naissances vivantes en 2005¬2009 a 72 p. 1 000 en 2010-2014.

Le taux de mortalite juvenile a egalement baisse de 79 a 65 p. 1 000, tout comme la mortalite maternelle, qui a recule de 1 099 a 860 deck pour 100 000 naissances. Par ailleurs, les normes et constructions sociales perpetuant l'inegalite entre les sexes et l'injustice sociale existent toujours.

CARE AU TCHAD

CARE a debute ses operations au Tchad en 1974 et a regulierement adapte sa presence en tenant compte des evolutions du contexte economique, humanitaire et socio-ecologiques dans le pays. Pour remplir au mieux sa mission d'eradication de la pauvrete et de ['injustice sociale, CARE agit a travers 3 pilfers programmatiques que sont les Droits et l'Empowermnent des Femmes et des Pities (DEFFI), la Resilience et ['Adaptation au Changement Climatique (RACC), le pilfer humanitaire.

CARE s'engage dans rappui aux populations dans la zone sahelienne, pour faire face aux chocs recurrents lies au changement climatique, d'abord par un soutien d'urgence, mais egalement pour un renforcement de leur capacite de resilience sur le long terme. CARE dans ['ensemble de ses interventions s'est particulierement engage aupres des femmes et des fines qui sont en generale les groupes les plus vulnerables dans de telles situations.