Tchad : Aperçu des inondations : situation au 30 août 2022

À la date du 30 août, le bilan provisoire des inondations est de 442 228 personnes affectées à différents niveaux (soit 71 421 ménages) dans 13 des 23 provinces, y compris N’Djamena. La province du Logone Occidental compte le plus grand nombre de sinistrés avec 147 129 (21 627 ménages), suivi du Mandoul avec 82 608 (13 768 ménages) et du Sila avec 77 357 (13 703 ménages).

Pour rappel, 256 000 personnes ont été sinistrées par les inondations en 2021 et 388 000 en 2020.

En termes de réponse, au-delà de la province du Sila qui reçoit une aide importante, notamment en kits alimentaires et non-alimentaires (Gouvernement, PAM, UNHCR, OMS, UNICEF, UNFPA, CWW, MSF-H et autres), il y a une réponse en cours de la part du Gouvernement et des partenaires, en vivres et non-vivres au niveau de N’Djamena, notamment dans les arrondissements du 7ème, 8ème, 9ème et 10ème arrondissement. Les autorités nationales continuent de répondre à l'urgence en fournissant des kits alimentaires et non-alimentaires dans le reste des provinces affectées. OCHA poursuit l’évaluation des capacités disponibles auprès des agences de l’ONU et des ONG internationales y compris le suivi de la réponse de celles-ci en soutien aux efforts en cours du gouvernement.

Les besoins financiers pour une réponse appropriée sont estimés à 11 millions de dollars US. Les donateurs sont invités instamment à soutenir les efforts en cours tant au niveau du Gouvernement que des Agences du système des Nations Unies et des ONG. C’est maintenant qu’il faut agir pour sauver des vies et restaurer les moyens de subsistence des personnes sinistrées si l’on veut conséquemment réduire leur niveau de vulnérabilité.