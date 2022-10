Tchad : Aperçu des inondations : situation au 12 Octobre 2022

Au 12 octobre, le bilan des conséquences des inondations fait état de 1 001 791 personnes, soit 166 965 ménages affectés dans 18 des 23 provinces du Tchad. Selon une estimation provisoire, 465 030 hectares de terres agricoles ont été ravagées par les inondations et 19 399 têtes de bétail emportées par les eaux, ce qui risque d’aggraver la situation d’insécurité alimentaire qui touche déjà le pays. Ces inondations sont consécutives aux précipitations abondantes qui sont enregistrées à travers le pays, mais également au débordement des cours d’eau et/ou à la rupture de digues. Les provinces les plus touchées sont le Mayo Kebbi Est (246 103 personnes), le Logone Occidental (147 129 personnes), la Tandjilé (138 831 personnes) et le Mandoul (82 608 personnes). En termes d’assistance, 27 000 ménages (162 000 personnes) ont déjà reçu une assistance alimentaire, des articles ménagers essentiels. Ces ménages ont également reçu une assistance médicale ainsi qu’une assistance en eau, hygiène et assainissement tandis que 150 000 ménages, dont plus de 8 000 ménages de la province du Sila, n’ont pas encore reçu d’assistance, soit en raison de contraintes d’accès liées à l’environnement physique, soit à de faibles capacités des acteurs. Un plaidoyer est en cours pour assister urgemment les personnes inaccessibles sur la base des principes humanitaires et des directives de la Coordination Civilo-Militaire.

Un plan de réponse conjoint aux inondations Gouvernement et Equipe Humanitaire Pays a été élaboré. Ce plan de réponse estime, entre octobre et novembre, à 1,2 million, le nombre de personnes qui pourraient être affectées par les inondations pluviales et fluviales et qui auront besoin d’une assistance multisectorielle. Le montant total requis de ce plan de réponse est de près de 70 millions de dollars US pour une population cible de 800 000 personnes. Le Tchad a bénéficié en fin septembre d’une allocation CERF sous la fenêtre de la réponse rapide (CERF RR) d’un montant de 5 millions de dollars américains. Cet appui permettra de booster la réponse dans les secteurs prioritaires suivants : Sécurité alimentaire, Abris et articles ménagers essentiels, Eau, hygiène et assainissement, Santé et Education en faveur de 122 573 personnes dans des provinces bien déterminées pour assurer la nécessaire complémentarité avec les actions du Gouvernement à travers le ministère de la Santé et de la Solidarité Nationale.

Par ailleurs, des inondations fluviales sont anticipées pour les prochaines semaines en raison de la montée des eaux des lacs et des fleuves, ce qui pourrait davantage aggraver une situation déjà préoccupante. A cet effet, un plan de contingence conjoint Gouvernement et acteurs humanitaires a été élaboré suivant un scénario très probable sur la poursuite d’une pluviométrie abondante qui pourrait durer jusqu’à mi-octobre, voire fin octobre avec le débordement des cours d’eau (lac, fleuves et rivières) provoquant des inondations fluviales et pluviales. Il est à noter que le 9ème arrondissement le de la ville de N'Djamena est inondé depuis le 8 octobre suite à la destruction des digues qui entourent ce quartier, laissant certains habitants sans abris. Certains acteurs appuient la population pour entreprendre des travaux en HIMO pour bloquer la traversée du fleuve chari. Les autorités se déploient à identifier des sites d’accueil des sinistrés qui occupent actuellement des écoles afin de faciliter la rentrée scolaire qui était prévue le 1er octobre.

Les donateurs sont fortement invités à soutenir les efforts en cours par le Gouvernement et ses partenaires (Agences du système des Nations Unies et ONG). C’est maintenant qu’il faut agir pour sauver des vies et restaurer les moyens de subsistance des personnes sinistrées afin de prévenir des maladies d’origine hydrique et vectorielle et éviter que ces communautés vulnérables s'enfoncent davantage dans l'insécurité alimentaire et la malnutrition.