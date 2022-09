Tchad : Aperçu des inondations : situation au 11 Septembre 2022

À la date du 12 septembre, le bilan provisoire des inondations est de 622 550 personnes affectées à différents niveaux (soit 103 907 ménages) dans 16 des 23 provinces, y compris N’Djamena. La province de la Tandjilé compte le plus grand nombre de sinistrés avec 166 258 (27 710 ménages), suivi du Logone Occidental avec 147 129 personnes (21 627 ménages), du Mandoul avec 82 608 (13 768 ménages) et du Sila avec 77 357 (13 703 ménages).Pour rappel, 256 000 personnes ont été sinistrées par les inondations en 2021 et 388 000 personnes en 2020.

En termes de réponse, les acteurs humanitaires continuent d’apporter une assistance aux sinistrés des inondations dans les provinces du Logone occidental, Guéra, Kanem, Barh-El-Gazel, Mayo-Kebbi Ouest, Sila et Tandjilé, mais aussi dans la ville de N’Djamena. D’autres activités d’assistance sont planifiées dans d’autres provinces, particulièrement dans les zones accessibles. Au total, plus de 80 000 personnes, soit près de 14 000 ménages ont été assistées par les acteurs humanitaires en kits d’alimentaire, kits articles ménagers essentiels, et kits choléra, en médicaments et appui aux centres de santé des zones affectées. OCHA poursuit l’évaluation des capacités disponibles auprès des agences de l’ONU et des ONG internationales y compris le suivi de la réponse de celles-ci en soutien aux efforts en cours du Gouvernement.

Les besoins financiers pour une réponse appropriée sont, à date, estimés à 32,3 millions de dollars US. Les partenaires et le Gouvernement ont pu mobiliser 5,5 millions de dollars US et le gap financier est de 26,7 millions de dollars. Une allocation CERF, sous la fenêtre Réponse Rapide (CERF RR), de 5 millions de dollars US vient d’être approuvée pour le réponse aux inondations. Cet appui permettra de booster la réponse dans les secteurs prioritaires suivants : Sécurité alimentaire, Abris et articles ménagers essentiels, Eau, hygiène et assainissement, Santé et Education en faveur de 101 279 personnes dans des provinces bien déterminées pour assurer la nécessaire complémentarité avec les actions du Gouvernement à travers le ministère de la Santé et de la Solidarité nationale. Des missions d’évaluations multisectorielles et conjointes avec le Gouvernement, facilitées par OCHA, sont en cours pour préciser l’ampleur des besoins.

Les donateurs sont instamment invités à soutenir les efforts en cours tant au niveau du Gouvernement que des Agences du système des Nations Unies et des ONG. C’est maintenant qu’il faut agir pour sauver des vies et restaurer les moyens de subsistance des personnes sinistrées si l’on veut conséquemment réduire leur niveau de vulnérabilité.