Tchad : Aperçu des conflits Communautaires (inter et intra communautaires) novembre 2022

CONTEXTE

En 2022, le bilan des tensions communautaires au Tchad indique une courbe ascendante par rapport à l'année dernière avec plus de 500 morts à la date du 9 octobre 2022 contre 400 en 2021. Du 1er janvier au 9 octobre 2022, 36 cas de violences communautaires ont été rapportés dans le pays (5 à l'Est, 20 au Sud, 5 au Lac, 5 au Centre et 1 au Nord). Ces conflits continuent d'engendrer des déplacements internes de populations et la destruction de biens et de moyens de subsistance des populations affectées. Près de 7000 personnes ont dû fuir vers des zones sûres des provinces touchées. Il importe de noter que 53% de ces incidents sont liés à des conflits entre agriculteurs et éleveurs, 23 % sont inter-ethniques, 14% liés au foncier, 3% sont inter- religieux et 3% liés aux successions des Chefferies traditionnelles. Le Sud enregistre 56% des conflits communautaires, avec une forte proportion (90 %) pour la gestion des ressources naturelles (conflits agriculteurs-éleveurs). La réponse à cette question nécessite des efforts concertés sur le Nexus Humanitaire-Paix-Développement et Stabilisation tout en tenant compte du facteur transfrontalier et du renforcement des mécanismes communautaires d'alerte et de réponse aux conflits entre autres. Les autorités des provinces les plus touchées s'engagent régulièrement avec les communautés afin de créer un environnement propice au dialogue communautaire et à l'apaisement durable des tensions avec le concours des partenaires internationaux. Ces initiatives pourraient significativement contribuer à la prévention de ces conflits et améliorer l' accès aux ressources naturelles et aux moyens de subsistance pour tous.

