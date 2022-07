Tchad : Aperçu des catastrophes naturelles liées à la saison pluvieuse, 25 juillet 2022

Avec la saison des pluies qui a commencé de manière précoce cette année, la communauté humanitaire fait son suivi rapprochés des précipitations au Tchad. Les prévisions faites au niveau régional pour 2022 estiment que les niveaux de précipitations seront supérieurs à la moyenne pour la zone sahélienne. Il est donc important que toute la communauté humanitaire travaille en étroite collaboration, notamment avec les autorités gouvernementales, afin d'avoir une idée claire de l'évolution de la situation des inondations dans le pays et de garantir, dans la mesure du possible, des réponses coordonnées aux personnes les plus vulnérables affectées.

A la date 25 juillet 2022, le bilan provisoire est de 7 967 personnes sinistrées (soit 1 593 ménages), dont 22 morts et 229 blessés. Pour ce qui est des dégâts matériels, 852 habitations ont été détruites, 104 hectares de cultures détruites et 315 têtes de bétail engloutis dans les eaux.

Les départements des Monts de Lam et de Nya-Bedidja, situés dans la province du Logone Oriental, ont été les plus touchés par des pluies diluviennes qui se sont abattues respectivement le 18 avril et le 11 juin sur ces deux départements faisant d’importants dégâts. Ces deux départements comptent le plus grand nombre de sinistrés depuis le début de la saison de pluies. Il est aussi important de noter les effets du changement climatique occasionnent de plus en plus et de manière précoce des pluies torrentielles même en dehors de la saison normale des pluies au Tchad.

Au 25 juillet, aucune information additionnelle n’est à signaler. Tous les acteurs sont invités à continuer de communiquer toutes les informations relatives aux inondations à OCHA, de façon à faire une mise à jour régulière de la situation.