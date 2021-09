Tchad : Aperçu des inondations - 24 septembre 2021

Au 22 septembre, 255 044 personnes (soit 42 531 ménages) ont été affectés par les inondations à travers le pays. La province de la Tandjilé est la plus touchée. Selon un communiqué officiel du Comité Provincial d’Action du 1er septembre, il y aurait eu 32 181 maisons écroulées, ce qui aurait laissé 160 955 personnes sans-abris. De plus, 44 676 hectares de cultures ont été inondées dans la province. La province du Mandoul, avec 35 634 personnes sinistrées et 14 519 hectares de champs détruits dans 203 villages, est la deuxième province la plus touchée. Dans la province du Moyen-Chari, 33 066 personnes seraient affectées par les inondations dans 234 villages, et 10 287 hectares de cultures diverses détruites. Enfin, dans la province du Logone Oriental, 18 534 personnes ont été touchées par les inondations ainsi que 9 244 hectares de cultures détruites. Dans l'est du pays, il n’y a pas d’informations à propos de nouvelles inondations depuis celles enregistrées pendant les mois de juillet et août. Le bilan total des dégâts des inondations dans le secteur agricole s'élève désormais à 79 066 hectares détruits à travers le pays, affectant notamment les cultures de sorgho, maïs, arachide, sésame, mil pénicilline et coton, ainsi que 6 056 têtes de bétail emportées.

RÉPONSE HUMANITAIRE

La réponse humanitaire aux inondations dans le pays reste très limitée et ponctuelle. Les informations sur certaines réponses ne sont disponibles qu'au niveau des provinces de la Tandjilé, du Mandoul et de l'Ennedi Ouest. Dans la Tandjilé, la Croix Rouge française a fini le ciblage de 700 ménages sinistrés devant bénéficier de matériaux de construction d’abris, de la formation en maçonnerie pour aider à la construction d’abris, et d’une sensibilisation sur les bonnes pratiques de construction. Ces ménages devraient également recevoir des kits d’hygiène et de survie. De plus, 1 070 ménages devraient recevoir l’assistance monétaire à usage multiple et 200 ménages devraient bénéficier d’un appui au renforcement des activités génératrices de revenus. Par ailleurs, 50 puits ont été identifiés pour le traitement et la réhabilitation. Dans le secteur de la santé, 12 centres de santé ont été identifiés pour recevoir un appui en médicaments et matériels nécessaires. Ces activités qui seront menées dans les cantons de Lelé, Serem, Gueblé et Nangasou, seront exécutées grâce à divers financements (ECHO, Croix Rouge britannique). Il n’y a pas de nouvelles informations disponibles sur d’autres réponses planifiées ou en cours, dans la Tandjilé ou dans les autres provinces affectées.