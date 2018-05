Tchad : Aperçu de la situation humanitaire à l’Est (mai 2018)

APERÇU

L’Est du Tchad (Ennedi Est, Ouaddai, Sila et Wadi Fira) est affecté par une crise multidimensionnelle où la crise alimentaire et nutritionnelle et la présence prolongée de réfugiés en provenance du Soudan s’ajoutent à un contexte de faible développement et d’accès limité aux services de base. Suite à la signature, en mai 2017, d’accords tripartites entre les gouvernements du Tchad et du Soudan et le HCR pour le rapatriement volontaire des réfugiés, les premiers retours ont été facilités : près de 4 000 Tchadiens précédemment réfugiés au Darfour sont retournés dans la région du Sila, et 53 réfugiés soudanais sont retournés au Darfour; et d’autres convois sont en cours. Cependant, les perspectives de retour restent limitées pour la majorité des réfugiés soudanais. Dans ce contexte, il est nécessaire de renforcer leur intégration au sein des communautés locales.

Cet afflux de population entraîne une pression accrue sur les maigres ressources naturelles et vulnérabilise les populations locales. Ainsi, environ 972 000 personnes ont besoin d’assistance humanitaire parmi lesquelles 313 216 en insécurité alimentaire sévère pendant la période de soudure agricole (juin-août 2018). Près de 32% des personnes en insécurité alimentaire sévère au Tchad se trouvent dans les régions d’accueil des réfugiés à l’est Par ailleurs, le faible accès aux services sociaux de base, y compris les services sanitaires, d’eau et assainissement, peut conduire à la détérioration du statut nutritionnel et à l’émergence d’urgences sanitaires. Dans ce contexte, une approche intégrée humanitaire et développement est nécessaire afin de répondre aux causes profondes

CHIFFRES CLÉS

330 439 Réfugiés du Soudan

971 645 Personnes en insécurité alimentaire

43 170 Personnes en malnutrition aigüe sévère $115,7M requis dont 14,5 M soit 13% financés