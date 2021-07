Tchad : Aperçu de la situation humanitaire à l’Est (Juin 2021)

APERÇU

L’est du Tchad fait partie de la bande sahélienne, et de ce fait, se trouve confrontée à des vulnérabilités liées à l’eau, aux urgences sanitaires et à l’alimentation, aggravées par les aléas agro-climatiques, affectant les communautés résidentes, les nomades ainsi que les réfugiés.

La situation humanitaire à l’Est reste marquée par l’afflux de 18 500 demandeurs d’asile du Soudan venus se réfugier dans la zone d’Adré (Tchad) à la suite de violences intercommunautaires survenues à Al-Geneine (Soudan) fin décembre 2019. Ces réfugiés ont été relocalisés sur le site de Kouchaguine-Moura, situé à 38 kms d'Abéché. L’afflux le plus récent de réfugiés soudanais remonte aux 3 et 9 avril 2021 quand 1 860 Soudanais ont fui les violences entre deux communautés.

Dans ce contexte, le faible niveau de développement des infrastructures et services sociaux de base accentue les vulnérabilités, entraînant des besoins humanitaires résiduels. Ainsi, selon les résultats du Cadre Harmonisé de mars 2021, environ 409 671 personnes sont en insécurité alimentaire sévère (phases 3 à 5) dans les provinces de l’Est. Moins de 50 % des provinces de l’Est ont accès à l’eau et seules 33 % des structures sanitaires ont un point d’eau potable et fonctionnel (Atlas Tchad - UNICEF - 2017 - 2021). Le taux de défécation à l’air libre est de plus de 80 %.

Le faible accès aux services de santé a conduit à l’aggravation des urgences sanitaires. Une épidémie de rougeole sévit depuis mai 2018. En août 2020, l'Est a connu la survenue et la propagation rapide de cas de chikungunya, particulièrement dans les provinces du Ouaddaï, Wadi Fira et Sila. En septembre 2020, des cas de leishmaniose ont également été signalés dans les provinces septentrionales du Tibesti et du Borkou, affectant principalement les orpailleurs. Le COVID-19 demeure une préoccupation à l’Est où 239 cas ont été confirmés.

Dans la deuxième moitié du mois d’août 2020, l’Est a fait face à de fortes inondations avec des conséquences dommageables sur la population, y compris la destruction de maisons, l'inaccessibilité des routes, l'augmentation des maladies d’origine hydrique, la destruction des champs et de la récolte agricole. Près de 30 000 personnes ont été sinistrées dans les provinces du Batha et du Salamat. De février à mai 2021, il y a eu une recrudescence de cas d’incendies dans le Ouaddaï et le Sila où 199 ménages de 1 195 personnes ont été affectées.