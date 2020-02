Tchad : Aperçu de la situation humanitaire à l’Est (Février 2020)

APERÇU

L’Est du Tchad fait partie de la bande sahélienne, et de ce fait, se trouve confrontée à des vulnérabilités liées à l’eau, les urgences sanitaires et à l’alimentation, affectant les communautés résidentes, les nomades ainsi que les réfugiés. La région est confrontée aux aléas agro climatiques qui accroissent la vulnérabilité des communautés locales ainsi que la présence des réfugiés soudanais et des retournés tchadiens. La situation humanitaire à l’Est reste marquée par l’afflux de nouveaux demandeurs d’asile du soudan venus se réfugier dans la zone d’Adré (Tchad) suite aux violences intercommunautaires survenues à Al-Geneine (Soudan) fin décembre dernier.

Il a été observé une augmentation très rapide du nombre de personnes ayant franchi la frontière soudanaise pour entrer au Tchad. Plus de 13 550 personnes entre janvier et février 2020 par le HCR. La prévision/projection du HCR est de 20 000 réfugiés car des milliers de Soudanais de la zone d’Al-Geneine (Soudan) envisageraient toujours de traverser vers le Tchad mais seraient empêchés par les forces armées soudanaises qui essaient de restaurer la quiétude dans la zone. Pour la sécurité de ces nouveaux arrivants installés dans les villages d'accueil situés très proches de la frontière avec le Soudan, un nouveau site de relocalisation a été identifié par les autorités provinciales du Ouaddaï à Kouchaguine-Moura, localité située à 38 km d'Abéché. La délocalisation de ces personnes a été amorcée le 4 février. On dénombre près de 4 000 individus transférés et plus de 9 500 en attente au 19 février.

Dans ce contexte, le faible niveau de développement des infrastructures et services sociaux de base accentue les vulnérabilités, entrainant des besoins humanitaires résiduels. Ainsi, selon les résultats du cadre harmonisé de novembre 2019, environ 510 000 personnes risquent de tomber en insécurité alimentaire sévère en phases 3 dans le grand Est. En outre, plusieurs provinces présentent des taux de malnutrition aigüe sévère (MAS) supérieurs au seuil d’urgence défini par l’OMS. Quant à l’accès à l’eau, l’hygiène et l’assainissement, la couverture moyenne de l’eau est inférieure à 50% et seules 33 % des structures sanitaires ont un point d’eau potable et fonctionnel (UNICEF, mai 2018). Le taux de défécation à l’air libre est de plus de 80%.

Le faible accès aux services sanitaires ont conduit à la détérioration des urgences sanitaires (épidémie de rougeole depuis mai 2018, avec 2 430 en 2018 et 4 682 en 2019 soit 7 112 au total)