Tchad : Aperçu de la situation humanitaire (avril 2019)

Le Tchad fait face à des crises humanitaires interconnectées, dans un contexte de pauvreté chronique et de faible développement. La situation sécuritaire dans les pays voisins continue d’engendrer des mouvements sporadiques de personnes vers le Tchad, en particulier en provenance du Nigeria. A cela s’ajoutent les déplacements internes de populations dans la province du Lac. En outre, le retour volontaire des réfugiés soudanais et tchadiens se poursuit au Darfour et dans le Sila. Des millions de personnes se retrouvent dans une situation d’insécurité alimentaire et nutritionnelle chaque année, en particulier dans la bande sahélienne et récemment dans des zones précédemment épargnées, comme au sud du Tchad. Bien que les résultats de la campagne agricole 2018/2019 s'annonce positifs, l'accès à l'alimentation demeure un enjeu vital pour de nombreux ménages.

Le système sanitaire reste faible, exposant le pays à des risques épidémiques et à des maladies telles que la rougeole et le paludisme, principale cause de mortalité chez les enfants de moins de cinq ans. Tous ces facteurs exposent les populations déjà vulnérables à des chocs récurrents, affectant leur capacité de résilience et rendant impérative une approche intégrée humanitaire et développement pour sortir du cycle de crises chroniques.