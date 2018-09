Tchad : Aperçu de la situation humanitaire au Sud (septembre 2018)

CONTEXTE

Le sud du Tchad reste profondément affecté par l’impact de la crise centrafricaine, avec environ 42 576 retournés tchadiens et 96 463 réfugiés centrafricains ayant besoin d’une aide d’urgence et du renforcement de leurs moyens de subsistance. Parmi ces réfugiés, ayant fui la RCA en plusieurs vagues depuis 2003, 21 587 sont arrivés au Tchad depuis fin décembre 2017 et se sont installés, pour la plupart, dans les villages d’accueil. Les premiers afflux de retournés tchadiens de la République Centrafricaine (RCA) sont arrivés en décembre 2013, avec plus de 100 000 personnes au sud du Tchad.

Ces afflux de populations continuent d’engendrer une pression accrue sur les ressources et les services de base (eau, éducation, santé), fragilisant ainsi les conditions de vie et les moyens de subsistance des communautés hôtes déjà vulnérables. Les perspectives de retour sont faibles du fait de l'insécurité persistante en RCA, notamment dans le nord-ouest du pays, où de nouvelles exactions pourraient entrainer de nouveaux déplacements de populations vers le Tchad.

Les populations déplacées ont besoin d'une aide d'urgence multisectorielle et de solutions durables pour faciliter leur intégration et autosuffisance, y compris à travers l’accès à la documentation civile pour les retournés tchadiens. Les communautés locales vulnérables ont également besoin d’appui et de renforcement de leurs moyens de subsistance pour faire face à l’insécurité alimentaire (particulièrement pendant la période de soudure), ainsi qu’aux conséquences des inondations récurrentes. Dans les zones ayant accueillis les nouveaux réfugiés, début 2018, les ménages ont dû partager leurs stocks céréaliers avec les nouveaux arrivants, malgré la mauvaise récolte dûe aux inondations.

Une programmation intégrée entre acteurs humanitaires et de développement, en collaboration avec les autorités, permettra de répondre aux besoins urgents tout en renforçant le développement local.