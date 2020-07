Tchad : Aperçu de la situation humanitaire au Sud (juin 2020)

Aperçu

Le Sud du Tchad est marqué par l’impact de la crise centrafricaine, avec environ 69 343 retournés tchadiens et 88 900 réfugiés centrafricains. Les premiers aux des réfugiés sont arrivés en 2003, puis en 2017 et 2018. Les retournés tchadiens de la République Centrafricaine sont arrivés en décembre 2013. La présence des réfugiés et des retournés, couplée aux vulnérabilités existantes telles l’accès à l’eau, l’insécurité alimentaire, les changements climatiques et les urgences sanitaires, continuent d’exacerber les conditions de vie des populations. Elle engendre aussi une pression accrue sur les ressources et les services sociaux de base. Une situation qui fragilise les moyens d’existence des communautés hôtes déjà vulnérables alors que la situation en RCA reste encore fragile et imprévisible.

La situation alimentaire reste toujours préoccupante. Le Cadre Harmonisé donne une estimation de près de 131 000 personnes en insécurité alimentaire sous forme sévère accentuée par les eets de la COVID-19 où plus de 180 511 personnes seraient en insécurité alimentaire dans les 4 provinces (Moyen Chari, Mandoul, et les 2 Logone ) portant le total à plus 311 611 personnes. Cette situation qui pourrait exacerber les vulnérabilités des populations victimes des dernières inondations car elles n’ont pas été assistées.

De plus, le Sud fait face à un disfonctionnement des structures sanitaires en termes d’insusance d’équipements ou plateaux techniques, d’insusance du personnel qualié et de faible couverture vaccinale. Le contexte de la COVID vient exacerber les conditions de travail des travailleurs de santé au Sud où l’on observe l’insusance de matériels, de produits de décontamination pour les centres d’isolement et de quarantaine ainsi que de l’alimentation pour la prise en charge des patients de COVID.

Dans un contexte où certains bailleurs humanitaires ont annoncé la n de leur nancement dans le Sud, plusieurs organisations humanitaires ont déjà suspendu leurs interventions, certains ont vu couper leur budget environ de moitié alors que d’autres sont dans un processus de transition sans aucune perspective. Cette situation aectera la réponse aux populations déplacées, particulièrement les retournés avec un accès très limité aux services sociaux compte tenu de leur statut sans documentation civile, l’accès à la terre et l’ouverture des frontières pour des activités socio-économiques.