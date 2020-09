Tchad: Aperçu de la situation humanitaire au Lac - Septembre 2020

APERCU

Au cours des mois de juillet et août 2020, la province du Lac a enregistré plusieurs incidents de sécurité et de protection. Les groupes armés ont poursuivi les attaques et représailles, souvent violentes, sur les populations civiles et les Forces de Défense et Sécurité (FDS), entraînant de nouveaux mouvements de population.

En outre, le retour précoce des pluies en juin et la montée des eaux qui s’en est suivie a provoqué les inondations des champs et villages et a contribué à l’augmentation de l’insécurité. Ces événements ont eu pour conséquence la réduction de l’accès humanitaire et ont provoqué des vagues de mouvements de population de près à 97 000 individus selon les estimations de la dernière évaluation multisectorielle conduite sur 14 sites de déplacés internes dans les départements de Mamdi, Kaya et Fouli au mois d’août 2020. A ce jour, la zone de Ngouboua -Tchoukoutalia reste inaccessible aux humanitaires depuis novembre 2019 dû à l’insécurité des populations qui se dirigent vers les sites proches (Malmairie, Fourkoulom) pour avoir accès à l’assistance humanitaire.

En dehors des 33 000 personnes affectées directement à la suite d’inondations, le service de l’ANADER a relevé que 14 000 hectares semés, appartenant à plus de 55 000 exploitants, ont été détruits et ne pourront par conséquent pas produire des vivres nécessaires pour la subsistance des familles de leurs propriétaires.

La situation épidémiologique de la pandémie de COVID-19 reste stable dans la province du Lac depuis l’apparition du premier cas au mois de mai 2020 : cinq cas enregistrés au total et un décès. Depuis fin août, la province a commencé à effectuer des tests sur place afin d’améliorer le suivi de la situation. L'acheminement de l'assistance humanitaire a été réajusté et reprogrammé pour intégrer les mesures appropriées de réponse à la COVID-19 : des campagnes de sensibilisation ont été organisées à cet effet pour sensibiliser la population