Tchad: Aperçu de la situation humanitaire au Lac (septembre 2019)

Apercu

La province du Lac, au-delà des causes chroniques de sous-développement, fait face à des défis importants dus aux conséquences de l’extension de la crise nigériane et aux effets de changements climatiques dans cette partie du Tchad depuis 2015, ayant provoqué le déplacement de près de 180 000 personnes diversement affectées. L’insuffisance des infrastructures sociales limite l’accès des populations aux services essentiels (santé, éducation, eau potable, hygiène, et assainissement).

L’année 2019 a vu l’augmentation de l’insécurité dans les zones insulaires et côtières du lac. Les différentes attaques et opérations militaires ont provoqué le mouvement d’au moins 42 000 personnes à l'intérieur du pays dont environ 16 000 réfugiés nigérians. Ce contexte de phase de crise (phase 3) et les restrictions de mouvements exigées par l’Etat ont un impact non négligeable sur les activités de production alimentaire et limitent la capacité des acteurs humanitaires à répondre aux urgences multisectorielles. Le sous financement et la faible présence de projets de développement n’augurent pas une fin de crise prochaine