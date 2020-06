Tchad: Aperçu de la situation humanitaire au Lac - mai 2020

APERCU

De décembre 2019 à février 2020, les acteurs humanitaires intervenant au Lac ont fait face à l’épineux problème d’accès, privant des milliers de personnes dans le besoin d’une assistance vitale. Les mesures d’escortes obligatoires sur les principaux axes routiers, exigées par les autorités, ont impacté négativement l’action humanitaire sous prétexte de fortes rumeurs de prise d’otage du personnel humanitaire. Parallèlement, la récurrence des incidents de protection et de sécurité a provoqué des vagues de mouvements de population estimées à plus de 40 000 individus. La remontée des eaux, un aléa naturel découlant de l’impact des effets du changement climatique, a également exacerbé la dynamique des mouvements de population des zones insulaires.

Près de 299 000 déplacés (PDIs et retournés) ainsi que des franges importantes des populations locales ont souffert de privations extrêmes au cours de cette période. Les opérations militaires lancées par les Forces de Défense et Sécurité (FDS) contre des groupes armés non-étatiques au Lac à la suite de l’attaque de Boma, ainsi que l’instauration de l’état d’urgence déclarant les départements de Kaya et Fouli comme « zones de guerre », ont provoqué le déplacement de plus de 20 000 personnes des îles vers les terres fermes, pour se réfugier à Diamerom. Une opération de relocalisation des nouveaux déplacés de Diamerom vers Amma, sous la supervision du Gouvernement local qui a assuré la logistique et les aspects sécuritaires, a eu lieu du 11 au 23 mai et a permis le transfert de 12 463 personnes. Ce nombre est inférieur aux 20 000 personnes initialement estimées car certaines personnes ne souhaitaient pas trop s'éloigner de leur district d'origine, principalement en raison de préoccupations agricoles et pastorales.

La province du Lac n’a pas été épargnée par la pandémie du COVID-19. Le premier cas positif a été confirmé à Bol le 1 mai, suivi d’un second, post mortem, et des dizaines de cas suspects et contacts, suivis et mis en quarantaine.